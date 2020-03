Uomini e Donne, trono over: Sebastiano replica alle accuse di Denise, poi le chiede di…

Poche settimane fa Denise aveva confessato di essere stata tradita da Sebastiano. Oggi l’uomo dà la sua versione dei fatti. Ecco che cosa ha detto

Uomini e Donne: tra Sebastiano e Denise è finita

L’anno scorso nel trono over di Uomini e Donne è nata la coppia formata da Sebastiano Mignosa e Denise Pantano. Avevano iniziato a frequentarsi nello studio del programma di Maria De Filippi, ma poi la produzione li aveva invitati ad approfondire fuori il loro percorso. Ne è nata una relazione ufficiale, ma qualche settimana fa l’ex dama ha confessato di aver lasciato Sebastiano a seguito di alcune scoperte.

Innanzitutto, lui aveva cercato l’ex fidanzato di Denise per chiedergli informazioni su di lei. Questo l’ha profondamente offesa, ma ha cercato comunque di andare avanti. Poi, però, ha scoperto delle chat compromettenti con un’altra donna. A questo punto Denise ha deciso di cacciare di casa Sebastiano e di mettere fine alla loro storia.

La replica di Sebastiano

Denise aveva parlato di un vero e proprio tradimento da parte di Sebastiano. Tuttavia, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha deciso di affidare al sito di gossip Isa&Chia la sua replica. Per prima cosa ha voluto precisare che non c’è stato nessun tradimento e ha confermato in parte quello raccontato da Denise. È vero che ha cercato l’ex fidanzato ed è vero che ha chattato con un’altra donna.

Tuttavia, le cose sono un po’ diverse. Secondo la sua versione, infatti, ha voluto chiamare telefonicamente l’ex fidanzato perché aveva delle mancanze da Denise. Lei le aveva chiesto del tempo e iniziava a dire in giro di essere single. Questo l’ha portato a chiedere qualcosa all’ex fidanzato.

Non solo, nelle chat con questa donna è vero che si è lasciato andare a frasi fraintendibili, ma non c’è mai stato un incontro. Sebastiano ha assicurato di non averla mai vista, che si tratta di un’amica di lunga data sui social e che spesso la sentiva anche per avere consigli sulla sua storia con Denise.

L’appello

Sebastiano ha riconosciuto i suoi errori, però ha anche detto che Denise non lo apprezzava mai in nessun gesto, cercando sempre il lato negativo. Nonostante questo lui è ancora molto innamorato e vorrebbe tornare con lei per sistemare la loro relazione e poter andare avanti in una vita insieme. Che cosa ne pensate?