“Lo faccio ogni sera sul mio terrazzo…”: la confessione di Rita Dalla Chiesa [VIDEO]

Rita Dalla Chiesa parla di Barbara Palombelli

Come ogni sabato anche il 28 marzo 2020 è andata in onda una nuova puntata di Italia Sì, il rotocalco pomeridiano di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Oltre a lui al suo fianco erano presenti anche i saggi: Elena Santarelli, Mauro Coruzzi (Platinette), Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa. E proprio l’ex padrona di casa di Forum di recente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero Tv.

La giornalista napoletana ha parlato a lungo della collega Barbara Palombelli che ha preso il suo posto nel Tribunale televisivo in onda su Canale 5. “A Barbara Palombelli scrivo spesso: le faccio i complimenti e la incoraggio. Con Stasera Italia fa una televisione intelligente e pacata e rivolge le domande che il pubblico stesso farebbe”, ha detto l’ex di Frizzi.

Le parole su Italia Sì di Marco Lioni

Ricordiamo che un paio di settimane fa, al posto di Domenica In di Mara Venier che era stato momentaneamente sospeso, è andato in onda uno Speciale di Italia Sì con Marco Liorni. Un appuntamento che ha riscosso un grandissimo successo a livello d’ascolti raggiungendo quattro milioni di telespettatori.

Intervistata da Visto Tv, Rita Dalla Chiesa ha detto: “Quell’appuntamento è stato un caldo abbraccio virtuale che abbiamo voluto rivolgere agli italiani. Io ero in studio, è stato un modo per dire: “La Rai c’è!”. La conduttrice ha detto che certa televisione fa compagni a persone anziane e malate che sono da soli a casa.

Rita Dalla Chiesa: ecco cosa fa ogni sera alle 18

Nel corso della lunga intervista per il periodico Visto Tv, Rita Dalla Chiesa ha fatto una rivelazione inedita. “In questo momento storico deve prevalere l’unità”. Quindi l’ex padrona di casa di Forum ha esposto il tricolore sul suo terrazzo e ogni sera alle 18.00 lo sventola, vedendo che chi abita nelle vicinanze fa altrettanto.

In poche parole è un modo per darsi coraggio e dire che ce la faremo a combattere questa epidemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo.