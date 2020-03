Licia Nunez e Antonio Zequila alleati contro una donna, “Dovevamo….”

Il percorso degli inquilini della casa del Grande Fratello VIP sta per concludersi. La finale, infatti, è prevista mercoledì 8 aprile, circa tre settimane prima del previsto a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. In questi giorni, all’interno della casa si stanno stringendo diverse alleanze tra i concorrenti. Una delle più forti, allo stato attuale, sembra essere quella formata da Licia Nunez e Antonio Zequila.

Licia Nunez e l’inseparabile Zequila

Licia Nunez si è ormai alleata strettamente con Antonio Zequila. Possiamo tranquillamente affermare che i due sono diventati inseparabili. Una delle cose che piace di più ad entrambi è quella di analizzare il percorso dei propri compagni d’avventura. E molto spesso i giudizi non si lasciano attendere e sono anche parecchio velenosi.

Nel mirino dei due è finita, negli ultimi giorni, l’ex madre natura Paola Di Benedetto. La ragazza ha avuto diversi scontri, sin dalle prime settimane, con Zequila. Per quanto, invece, riguarda Licia Nunez, i contrasti sono molto più recenti e risalgono appena ad un paio di giorni fa. Fatto sta che, da quel momento in avanti, le critiche non sono mancate e, c’è da scommetterci, non mancheranno nei giorni che ci separano dalla semifinale.

Le parole contro Paola Di Benedetto

Nonostante Licia Nunez abbia condiviso la stanza con Paola Di Benedetto per diverso tempo, tra le due donne non c’è mai stato un bel rapporto. Le parole nei suoi confronti, anzi, sono molto dure. “Io Paola non l’ho mai capita” ha confessato.

Antonio Zequila non poteva che avvalorare queste parole dicendo che il percorso della Di Benedetto è tra i più neutri della casa. Nessun giudizio nemmeno da parte del pubblico dato che la ragazza non è mai andata in nomination. Secondo i due, dunque, l’ex madre natura non è meritevole della finale e si augurano, dunque, una sua uscita nel corso della prossima puntata.

Licia, poi, svela un rimpianto “Invece di fare il nome di Sara dovevo nominare Paola” in modo da metterla a confronto col giudizio del pubblico. Entrambi sono convinti che la bella mora non avrebbe superato la nomination ma, a posteriori, chi può dirlo?