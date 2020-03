Amici 19 nella bufera: nella semifinale non sono state rispettate le nuove regole emanate dopo il coronavirus

Dopo la diffusione del coronavirus, ci sono regole ferree da rispettare anche in televisione. Sembra che Amici 19 le abbia infrante e più di una volta. Ecco che cosa è successo

Amici 19 nella bufera: regole non rispettate

La semifinale di Amici 19 è appena andata in onda e nel web c’è già una grande polemica. Questa volta non riguarda i protagonisti, come Nicolai e Javier, che sembrano essersi calmati dopo settimane di scontri. Questa volta si tratta di una cosa molto più seria. La produzione del talent non avrebbe rispettato le regole emanate dal governo sulla distanza da rispettare tra le persone e su alcune accortezze di igiene.

Già nella scorsa puntata in molti hanno notato che qualche volta la conduttrice si avvicinava più del dovuto ai concorrenti, arrivando anche a toccarli. Inoltre, Dagospia aveva pubblicato delle foto sui metodi di lavoro delle sarte. Dietro le quinte le donne lavoravano l’una accanto all’altra e in gran numero. Anche nella semifinale qualcosa è andato storto. Ecco di che cosa si tratta.

Il talent nei guai

Il pubblico da casa è sempre molto attento a quello che succede durante la puntata. Maria De Filippi ha informato più volte i telespettatori della presenza del Codacons per far rispettare le regole. Ma nella semifinale, in particolare, i telespettatori si sono accorti che le regole non sono state rispettate.

Questo è successo in tre occasioni principalmente. Per prima cosa Javier e Nicolai hanno preso parte ad una coreografia comparata in cui spesso i ballerini si toccavano l’un l’altro e non rispettavano la distanza di un metro. Secondo, Javier ha portato i guanti in una delle sue coreografie, poi però a fine esibizione non li ha tolti e non faceva altro che toccarsi il viso.

Terzo, che forse è sfuggito alla maggioranza ma non ai più attenti, un gesto di Al Bano. Il cantante nell’andare via ha dato la mano al ballerino Nicolai e gli ha anche messo una mano sulla spalla. Insomma, alla fine sembra proprio che nel talent ci siano stati diversi momenti in cui le regole non sono state rispettate.

Sui social, in particolare, c’è stato grande scompiglio per Javier che continuava a toccarsi il viso con i guanti mentre piangeva e nessuno è intervenuto. Speriamo che, nonostante queste violazioni, non sia successo nulla. Tuttavia, il programma andrà incontro a delle conseguenze per questo?