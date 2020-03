Licia Nunez confessa il suo rimpianto più grande, “Non ho detto addio a…”

Nelle ultime ore, Licia Nunez si è lasciata andare ad alcune confessioni importanti all’interno della casa del Grande Fratello VIP. A pochi giorni dal termine del programma, complici oltre 2 mesi di reclusione forzata, le emozioni sono venute a galla e l’attrice ha confessato a Patrick Ray Pugliese alcuni dettagli importanti ed inediti della sua vita. Uno tra questi, in particolare, riguarda un rimpianto a cui non potrà più riparare. Di cosa si tratta? Scopriamolo!

Licia Nunez, una vita non proprio semplice

Il racconto della ragazza parte davvero da molto lontano. Ad essere passata letteralmente al setaccio è stata, inizialmente, l’adolescenza dell’attrice pugliese. Un momento della sua vita che, di certo, non è stato semplice e che viene ricordato sempre come un periodo molto travagliato.

A 16 anni, racconta Licia Nunez, ha lasciato gli studi ed ha iniziato a lavorare come commessa. Ad un certo punto, però, decisa ad inseguire i propri sogni, va via di casa. “Sono andata via giovane”, racconta, “non volevo più stare a casa, l’aria era molto pesante, i miei litigavano..” Nonostante questo la ragazza è riuscita a mantenere una promessa fatta alla madre. Avrebbe studiato a fondo, recuperato gli anni persi e si sarebbe diplomata.

Il rimpianto più grande

Il racconto di Licia Nunez si fa sempre più emozionante fino a toccare un argomento davvero importante. Un rimpianto, di cui l’attrice non si libererà mai: non essere riuscita a dire addio al padre.

“Ho saputo da una zia che mi ha detto che mio padre, in punto di morte, ha chiesto di parlarmi”, ha detto la Nunez. Poi prosegue “Non sono arrivata in tempo. Se potessi tornare indietro, prenderei il primo treno, andrei lì in ospedale e sentirei le sue ultime parole..”. Dinnanzi alla morte del padre, con cui comunque non ha mai avuto un buon rapporto, non ci sono barriere che tengano.

L’amore di una figlia, seppur sopito da una vita, viene sempre a galla. Ed ecco che, non aver potuto ascoltare il padre per l’ultima volta, salutandolo, è un rimpianto di cui non si libererà mai. Un messaggio importante, quello di Licia Nunez, per tutti i giovani che danno i genitori per scontati.