Serena Enardu a cuore aperto:”Il Grande Fratello Vip poteva trasformarsi in un massacro”

Il Grande Fratello Vip volge alla fine ed è periodo di bilanci anche per chi è stato eliminato dal programma come Serena Enardu. La bella sarda è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste di questa edizione. Con il suo ingresso ha destabilizzato l’ambiente e creato tensioni e nuove dinamiche.

Una volta fuori dal reality l’ex protagonista di Uomini e Donne sta cercando di ricucire definitivamente il rapporto con Pago. Serena Enardu è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia proprio per cercare di ristabilire la sua storia con il cantante. Questo, ovviamente, l’ha esposta a tantissime critiche.

Serena Enardu, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, si è guardata indietro e ha parlato dell’esperienza vissuta. La bella sarda è consapevole delle difficoltà che ha dovuto affrontare e di quelle che l’attendono sulla strada per ritrovare la felicità al fianco di Pago.

La complicata storia d’amore tra Serena Enardu e Pago

Pago e Serena Enardu sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte. Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante.

Il falò di confronto finale è stato abbastanza duro con i due che si sono detti molte cose non solo relative al percorso televisivo che si stava per concludere. Al termine del confronto i due hanno deciso di prendere strade diverse. Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera.

Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto. A poche settimane di distanza l’ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia. Questo, ovviamente, ha destabilizzato il cantante anche se quest’ultimo si è detto molto felice della situazione.

Serena Enardu si confessa a cuore aperto

Serena Enardu ha rilasciato un’intervista a Il Giornale nella quale ha parlato del suo rapporto con Pago e di quello che è stata per lei questa esperienza. La bella sarda ha dichiarato che per lei questo Grande Fratello Vip sarebbe potuto essere un vero e proprio massacro mediatico. Riferendosi in particolare alla scelta di cercare di ricucire lo strappo davanti alle telecamere.

Sulla nuova relazione nata con il cantante, ha rivelato che i due si stanno vivendo in modo più maturo. Lei sta investendo tutto il suo entusiasmo ed è felice anche se Pago ha chiesto un po’ di tempo per capire.