Ursula Bennardo pubblica messaggi inediti del marito di Fernanda Lessa: gravi insulti (FOTO)

Continua la guerra social tra Ursula Bennardo e persone legate ad alcuni correnti o ex del GF VIP, stavolta nel mirino ci è finito il marito di Fernanda Lessa. Un po’ di giorni fa, la compagna di Sossio aveva detto che quando il reality sarebbe finito avrebbe tirato fuori dei messaggi assurdi su alcuni personaggi.

Ebbene, la donna ha comunque mantenuto la promessa. In realtà lo show non è finito, tuttavia, a seguito dell’uscita di Fernanda dalla casa, la dama ha potuto parlare liberamente senza compromettere il suo percorso.

I messaggi tra Ursula e il marito di Fernanda Lessa

In queste ore, Ursula Bennardo ha pubblicato dei messaggi intercorsi tra lei e il marito di Fernanda Lessa. Quest’ultimo, in modo decisamente poco garbato, ha accusato Sossio di essere stato poco rispettoso della religione di sua moglie. In particolar modo, pare che il calciatore abbia fatto qualche battutina mentre la donna era in un momento di preghiera. I toni, però, si sono inaspriti con una rapidità allucinante, al punto che l’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di rendere pubblica la cosa.

Luca Zocchi ha definito Sossio come una bestia e come un troglodita e non solo. La Bennardo, per difendere il suo compagno, ha provato a far capire al suo interlocutore che si fosse trattato solo di una battuta innocente e di un modo per sdrammatizzare da parte di Aruta. Questa giustificazione, però, non ha convinto il suo interlocutore.

Il chiarimento della Bennardo

Dopo un bel po’ di battibecco, poi, Ursula Bennardo ha detto di essere molto dispiaciuta che Fernanda Lessa abbia un marito così. Una persona che è alla disperata ricerca di un briciolo di popolarità cercando solo di infamare gli altri. A seguito di questo ennesimo scontro, i due si sono salutati e la donna ha fatto un chiarimento.

Ursula, infatti, ha detto di aver uscito solo adesso questi messaggi poiché ha ritenuto opportuno aspettare che la Lessa uscisse dalla casa. Se lo avesse fatto prima, infatti, avrebbe potuto compromettere il percorso dell’ex modella brasiliana. Un gesto sicuramente da apprezzare che, tuttavia, non ha minimamente affievolito il rancore di Luca.