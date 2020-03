Oroscopo Paolo Fox 29 marzo 2020, previsioni astrologiche di oggi: verifiche per l’Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox del 29 marzo 2020 è pronto a rivelare come si concluderà l’ultimo fine settimana di questo terzo mese dell’anno. Tra alti e bassi, le giornate sono volate via. Il buongiorno sarà dato dal nuovo orario che per molti non influirà granché data la situazione generale. Saranno 24 ore importanti per chi è in attesa di un riconoscimento, per coloro che hanno discusso con il partner e/o un familiare, per chi deve rivedere dei conti. Scopriamo all’istante le previsioni astrologiche di Paolo Fox, il celebre astrologo de ‘I fatti vostri’.

Paolo Fox oroscopo, giorno 29 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Negli ultimi giorni avete avuto dei problemi e ora avete bisogno di prendere tempo. In amore potreste aver bisogno di verificare la veridicità di certi sentimenti che il partner nutre nei vostri confronti. In questo periodo, le coppie che non funzionano saranno chiuse definitivamente.

Toro – Non è detto che in questo periodo non possa arrivare quella garanzia che state aspettando. Non siete una persona venale ma volete stare tranquilli e sereni. In amore vorreste maggiore disponibilità da parte del partner. Avete la necessità di rivedere alcune spese e di fare un po’ di conti.

Gemelli – Siete in attesa di un riconoscimento perché forse la vostra attività ha subito un danno da una persona o dagli eventi che stiamo vivendo. Siete molto preoccupati per le persone a cui volete bene. Comunque, dal 3 aprile Venere sarà nel vostro segno.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox, da Cancro a Vergine

Cancro – State vivendo un periodo d’insofferenza che vi accompagna anche nei giorni migliori. Tutto ciò è causato dagli eventi che stiamo vivendo ma anche dal vostro carattere. Cercate di superare qualche ostacolo. A breve Saturno non sarà più opposto e vi libererete di qualche peso.

Leone – Le previsioni astrologiche dicono che presto Saturno chiederà chiarezza in tutto. Quindi evitate di lanciarvi a capofitto in nuove imprese. Nel suo oroscopo, Paolo Fox invita a rivedere una storia o a chiuderla senza soffrirne.

Vergine – Spesso siete a caccia di solidità e pretendete concretezza da chi vi sta attorno. Coloro che da anni amano una persona hanno pensato a un matrimonio o a una convivenza. Momento utile per riscattarvi dopo una separazione.

Previsioni di domenica 29 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questo periodo è meglio evitare discussioni, anche se sarà difficile rimanere in silenzio. In questo momento, perdere le staffe sarà più facile perché vi sentite in conflitto con l’ambiente che vi circonda. Di sicuro, in amore non avete avuto le giuste conferme e quindi rimanderete alcune scelte ad aprile.

Scorpione – Potreste sentirvi accusati di cose che non avete fatto. Da un paio di settimane fate solo lo stretto indispensabile. E tra l’altro dovreste notare che tutto ciò che fate comporta un doppio intervento. In questo periodo, se la coppia ha un problema potrebbe riemergere.

Sagittario – Spesso vi innamorate all’improvviso e all’improvviso quella persona non vi piace più. In questo periodo il lavoro vi stressa e questo non è di grande aiuto. Nelle prossime giornate potrebbero esserci ripensamenti in amore e le convivenze saranno messe alla prova.

L’oroscopo di Paolo Fox del 29 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questo mese, sia per motivi di lavoro o di stress, ha portato lontananze in amore. Molti di voi hanno vissuto una crisi o hanno dovuto pensare un po’ di più al lavoro. Anche le coppie forti hanno dovuto rivedere le proprie posizioni.

Acquario – Questa fase di disagio nasce dal fatto che già dall’inizio dell’anno non volevate fare più la vita che state facendo. Ecco perché dovete evitare polemiche e situazioni che possono creare ulteriori complicazioni. In amore, il cuore vuole alternative.

Pesci – Siete soggetti a critiche immeritate. Dovete risolvere subito alcune dispute personali. Per qualcuno, il mese di aprile potrebbe essere fonte di critiche soprattutto se da tempo c’è una questione irrisolta. Chi è stato troppo lontano deve tentare un ravvicinamento.