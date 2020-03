Post it divertenti tra gli scaffali: idea per far ridere le persone

Oggi che nei supermercati la situazione sta diventando intollerabile, i dipendenti che non mollano un attimo la presa sono diventati supereroi. Grandi persone, pronte ad aiutare gli altri per evitare che l’epidemia di coronavirus prenda piede. E tra questi supereroi ce n’è stata una che ha avuto un’idea allegra per mettere di buonumore i suoi clienti. Ovvero dei post it divertenti tra gli scaffali.

Post it divertenti tra gli scaffali: l’idea di Amy

La madre di cinque figli Amy Cook, che vive a Findlay, nell’Ohio, ha deciso che gli impiegati del suo Walmart locale e i suoi clienti avevano bisogno di uno scossone per ritrovare il sorriso. E così ha incollato post it divertenti tra gli scaffali del supermercato, praticamente ovunque.

La buona azione di Amy non è passata inosservata. Quando ha pubblicato ciò che aveva fatto su Facebook , ha ottenuto oltre 21.000 Mi piace e la sua storia è stata condivisa più di 43.000 volte. Le sue foto hanno portato sorrisi nelle famiglie FI tutto il mondo. La speranza è che possano essere un incentivi per tutti a ritrovare la serenità.

Un incentivo per aiutare negozianti e clienti

Secondo Amy, anche un semplice sorriso potrebbe incentivare il lavoro dei negozianti e la vita dei clienti. “I miei dipendenti sono sfiniti e oberati di lavoro. Anzi, molti svolgono lavori per i quali non si erano nemmeno inizialmente iscritti. Stanno scaricando pacchi pesanti il ​​più velocemente possibile solo per andare incontro alle esigenze dei clienti, spesso ingrati e ostili perché i prodotti sono esauriti al di là dei loro controllo.”

La donna ha raccontato di aver parlato con un caro amico commerciante, il quale le ha parlato di aneddoti terrificanti in cui i clienti lo hanno offeso e ingiuriato perché oggetti di loro interesse erano finiti! Per lei questo è inammissibile. Per cui ha cercato un modo come un altro per rasserenare il duro lavoro dei negozianti e per strappare un sorriso ai clienti. Vorrebbe un mondo in pace, fatto di gentilezza, ora più che mai, dal momento che stiamo lottando con un nemico invisibile.

Secondo Amy, molti problemi di circostanza, i clienti non li capiscono fino in fondo. Si lasciano prendere dall’ansia e dall’egoismo. Nessuno pensa davvero alle fatiche e ai rischi che soprattutto ora scaffalisti, magazzinieri e cassieri stanno correndo per consentire a tutti di esser sempre forniti. I suoi post it divertenti tra gli scaffali sono solo una piccolissima parte della bontà che tutti dovrebbero avere.