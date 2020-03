Madonna irriconoscibile, denti d’oro e senza trucco: i fan sconvolti (FOTO)

Madonna continua a stupire il mondo intero

Madonna, dopo che qualche anno fa è apparsa sui social in condizioni estreme, ha deciso di non avere più paura di nulla e di farsi vedere in qualunque modo dai suoi fan. La prima volta in cui Madonna apparse al suo pubblico sui social strana più che mai risale a qualche anno fa, quando suo figlio Rocco che allora aveva 13 anni decise di pubblicare una foto in cui la donna era trascuratissima.

Ai tempi aveva un apparecchio ai denti in oro bene in mostra e non era curata. Da allora le foto che circolano sul web non hanno affatto vergogna. In questo periodo anche lei a causa del coronavirus è costretta a stare in casa, così si mostra nella sua quotidianità senza filtri, paura e vergogna, è una delle poche a farlo. (Continua dopo la foto)

Madonna si diverte in casa cantando con le spazzole in mano

La Cantante è stata costretta a saltare parecchi suoi concerti, per motivi di salute dato che non è stata bene, così per motivi precauzionali li ha posticipati a data da destinarsi. Ha poi affermato in varie storie Instagram di essere parecchio dispiaciuta, perché lei durante i concerti si diverte davvero tanto e ne aveva bisogno.

Così adesso per ammazzare il tempo, divertirsi e divertire canta le sue canzoni, rivisitate, in giro per la casa utilizzando al posto del microfono qualche spazzola, qualunque cosa trovi in giro. In questo modo tiene compagnia ai suoi fan.

Questi però non negano di essersi un po’ preoccupati perché si è fatta vedere in condizioni davvero pessime, senza trucco, sembra essere trascurata, mette in mostra un dente d’oro ma per il resto non sembra stare bene. Nasconde qualcosa?

Il coronavirus: un livellatore sociale

Uno dei video che sta facendo il giro del web proprio in queste ore, la vede immersa nell’acqua della sua vasca da bagno dove fa un discorso condivisibile o meno ma tanto coinvolgente sul coronavirus. La donna afferma infatti che il virus è inquietante ma allo stesso tempo ha qualcosa di interessante perché funge da livellatore.

In che senso? La star spiega che si può essere ricchi fin quando e quanto si vuole, ma quando arrivano queste cose, non si guarda in faccia nessuno. Il virus infatti sta uccidendo sia i ricchi che i poveri, sia buoni che i cattivi. Adesso possiamo dire infatti che siamo tutti sulla stessa barca e se la barca dovesse affondare si affonda tutti insieme. Senza distinzione.