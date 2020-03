Valentina Ferragni irruzione a casa dell’influencer tanta la paura (VIDEO)

Valentina Ferragni, Luca Vezil racconta tutto su Instagram

Valentina Ferragni e Luca Vezil vivono insieme, lo sanno i loro follower che amano condividere tutto senza tralasciare nulla. Così nel buono e nel cattivo tempo raccontano cosa è successo proprio la scorsa notte. Un episodio che ha senza dubbio animato la loro convivenza in tempi di coronavirus.

Dormivano entrambi. Piena notte. Improvvisamente Valentina inizia ad urlare come una disperata. Un incubo. Ovviamente Luca si è svegliato e nell’aprire gli occhi ha visto un’ombra, una sagoma nella loro camera da letto. Ha quindi capito che qualcuno era entrato in casa loro, nella loro camera. Si è alzato ed ha iniziato a dare pugni a qualcuno, qualcosa.

Entrambi spaventatissimi hanno acceso la luce per poi rendersi conto che no, non c’era nessuno. Semplicemente si erano spaventati e avevano immaginato chissà cosa. Forse la stanchezza. Così sono tornati a letto a dormire e probabilmente a ridere di gusto per quanto avvenuto. Si sono promessi di raccontare tutto appena alzati e lo hanno fatto, facendo ridere ancora una volta i loro follower che alle loro storie divertenti sono abituati.

Valentina Ferragni tra la cucina e Luca una donna fortunatissima

Valentina Ferragni e Luca Vezil stanno mostrando ai loro follower come stanno trascorrendo i giorni della quarantena, lo stanno facendo proprio come tutte le coppie del mondo. Passano tanto tempo in cucina, preparano piatti di qualunque genere, insomma se la passano bene. Ma tra la cucina ed il divertimento un po’ di sport ci sta.

Così mentre Valentina è impegnata a svolgere le sue lezioni di pole dance, Luca ne approfitta per prenderla in giro e ridere un po’. Diciamo che i due hanno trovato il modo per dimenticare tutto ciò che li circonda, divertirsi con poco, rimanendo a casa. Soprattutto le ragazze commentano i video e le foto affermando che Valentina è davvero fortunata ad avere al suo fianco un ragazzo del genere.

Tenere compagnia ai follower e lanciare messaggi importanti: iniziative importanti in piena quarantena

Persone come loro sono davvero il massimo nella vita quotidiana di coloro che usano tanto i social. Perché? Perché tengono compagnia coinvolgendo in qualunque cosa. E così su Instagram tra una storia, e una diretta stanno lanciando messaggi importanti, facendo capire che in questo periodo è fondamentale rimanere a casa.

Bisogna farlo per il bene di tutti, per cercare di limitare i danni che il virus sta facendo. E’ difficile per tutti, ma se è sì collabora, tutto dovrebbe prendere una piega diversa a breve.