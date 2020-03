Al Bano grave lutto per il cantante a causa del coronavirus

Al Bano racconta la perdita avvenuta in questi giorni

Al Bano Carrisi, per il cantautore pugliese questo è un periodo da dimenticare oltre che per il coronavirus anche per la grave perdita che lo ha interessato e che tra l’altro è stata causata proprio dal maledetto virus. Qualche giorno fa è venuto a mancare un suo caro amico Detto Mariano, arrangiatore e compositore italiano che ha collaborato con i più grandi cantanti ed artisti italiani e non.

Stiamo parlando di Adriano Celentano, Mina, Lucio Battisti ed ovviamente Al Bano e Romina Power. Ancora più importante è il fatto che l’uomo ha avuto un ruolo fondamentale nella vita della coppia. È stato oltre che un importante collaboratore nel campo della musica, il loro testimone di nozze. Ecco perché il dolore dei due coniugi è tanto forte, quanto difficile da superare.

Al Bano, l’ultima intervista dedicata a lui, prima del triste evento

Al Bano racconta che proprio poco prima della morte del suo grande amico, aveva parlato di lui e dell’amicizia che lo ha unito all’artista, durante un’intervista. Poi improvvisamente qualche settimana dopo è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che il virus lo ha colto improvvisamente e allo stesso modo gli ha tolto la vita. Una notizia che nessuno avrebbe potuto mai aspettarsi.

Il loro legame era importante anche al di fuori dall’ambiente lavorativo, ecco perché la notizia ha fatto tanto male. Era Un combattente, uno che per gli amici avrebbe fatto di tutto, questo ciò che si legge sui messaggi di addio a lui dedicati. Al Bano lo ringrazia in particolar modo per averlo fatto unire in matrimonio con Romina. Uno degli avvenimenti poi importanti della sua vita. Fu lui infatti a spingere tra le braccia del cantante la donna vedendoli perfetti per stare insieme.

Il tutto avvenne durante un tour in Grecia, che Al Bano tiene stretto al cuore. Subito dopo ci fu l’organizzazione delle nozze alla quale il compositore partecipò attivamente. Oltre questo fu lui a fare le riprese per tutta la durata dell’evento.

Viaggi di lavoro e non soltanto… Ma mai un litigio

Al Bano e Detto hanno fatto tantissimi viaggi insieme, hanno condiviso avventure di qualunque genere. Parliamo di viaggi di lavoro e viaggi in amicizia, feste e non soltanto. In tutto questo, anche in presenza di interessi economici, non hanno mai avuto discussioni di alcun genere.

La loro amicizia è stata Sempre fortissima, un legame che nessuno é riuscito a spezzare o a rovinare. Al Bano e Romina hanno perso l’amico che tutti desidererebbero avere.