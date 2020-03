Messaggio in bottiglia dalla Germania all’Iralnda: viaggio di 19 anni

I messaggi in bottiglia hanno un fascino senza tempo. Pesante che una volta i nostri antenati li usassero per chiedere aiuto o per affidare alla sorte i pori sentimenti ha un valore senza eguali. Ma immaginate che vaghi un messaggio in bottiglia dalla Germania all’Irlanda. Un messaggio recente, scritto circa vent’anni fa, e oggi ritrovato per puro caso. Ma sarà andato a buon fine il viaggio di questa lettera?

Messaggio in bottiglia dalla Germania all’Irlanda: ritrovamento fortuito

Di questo messaggio in bottiglia dalla Germania all’Irlanda, sappiamo poco e niente. Pare che il ritrovamento sia avvenuto in una cittadina vicino a Cork, in Irlanda, dopo aver trascorso 19 anni in mare. Ma chi lo avrà scritto e quale sarà il contenuto della lettera?

La bottiglia è stata pescata lo scorso giovedì per la pecisione a Glengariff Woods ma la scrittura sul messaggio è difficile da leggere a causa di danni causati dall’acqua. Il foglio è venuto fuori troppo sbiadito per poter ricostruire la sua storia.

Il twitter ufficiale per risalire al mittente

Affinché si potesse trovare il mittente della lettera e dunque si potesse far luce sul messaggio in bottiglia dalla Germania all’Irlanda, la Riserva naturale Glengariff ha caricato una foto del messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter. Ha dunque chiesto aiuto per decifrarlo ulteriormente. E così è emerso che il messaggio fosse stato scritto e inviato il 5 aprile 2001.

“Saluti dalla Germania al marinaio che ha trovato questa bottiglia!” si legge nell’ultima parte del messaggio. È evidente che la scritta includa anche un indirizzo e-mail per contattare il mittente, ma è difficile da interpretare data l’usura del foglio. Alcuni osservatori hanno inviato e-mail a indirizzi che ritengono possano essere simili a quello contenuto in quest’ultimo.

Episodi simili già avvenuti in passato

L’episodio del messaggio in bottiglia dalla Germania all’Irlanda non è un caso unico. Un uomo britannico che portava a spasso il cane su una spiaggia lo scorso febbraio aveva scoperto un messaggio in una bottiglia che era stato in mare per quasi 82 anni.

In parte quell’uomo era stato più fortunato, in quanto nella lettera si leggeva un indirizzo. Tuttavia una volta provato a contattare il possibile mittente, è risultato che lo stesso si fosse trasferito e che dunque a quell’indirizzo vi era una nuova famiglia.