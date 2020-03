Federica Lepanto, dopo aver vinto il Grande Fratello: “Lotto contro il Coronavirus” (FOTO)

Vi ricordate di Federica Lepanto, la vincitrice del Grande Fratello 14? Nonostante la ragazza sia riuscita a riscuotere molti consensi quando partecipò al reality show e nonostante la vittoria, di lei non si è molto più parlato.

Il motivo per il quale si sono perse completamente le tracce della ragazza risiede, forse, nel fatto che ha deciso di dedicarsi a tutt’altro. Dopo il reality, infatti, si è laureata in Scienze Infermieristiche e adesso lotta in prima linea per distruggere il Coronavirus.

Federica cambia vita dopo il Grande Fratello

Dopo aver vinto la quattordicesima edizione del Grande Fratello, Federica Lepanto si è allontanata dal mondo della televisione. La ragazza ha sempre avuto la passione per l’ambito sanitario, sta di fatto che ha deciso di portare a termine i suoi studi nella facoltà di Scienze Infermieristiche a Bologna. Una volta terminato il suo percorso, l’ex gieffina è tornata a Napoli e attualmente lavora a Salerno in un ospedale.

Considerando il difficile momento di emergenza sanitaria in cui riversa l’Italia e tutto il mondo, la ragazza ha voluto esprimere il suo pensiero in merito. Nel corso di un’intervista sul settimanale Nuovo, la Lepanto ha spiegato di essere in prima linea a combattere contro il Coronavirus. Purtroppo, la paura è giunta con prepotenza anche nel territorio campano, dove si stanno registrando, come da altre parti, sempre più casi.

Le parole della Lepanto sul Coronavirus

Nel corso dell’intervista, la ragazza ha spiegato che molte persone sono attanagliate dalla paura. All’ospedale arrivano costantemente telefonate da parte di gente in ansia, che necessita di un supporto psicologico piuttosto che medico. La vincitrice del Grande Fratello 14 Federica Lepanto, inoltre, ha detto che in giro c’è molta disinformazione. Nelle televisioni, infatti, sarebbe più opportuno dare spazio a chi è del settore e chi sta agendo sul campo per fare fronte all’emergenza.

Da qui, dunque, la necessità di intervistare medici, infermieri e ricercatori che si stanno molto impegnando in questa causa. Federica, inoltre, ha pubblicato anche un post sul suo profilo Instagram nel quale ha espresso un piccolo pensiero venutole per cercare di confortare i cuori e la mente dei suoi fan.