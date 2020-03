Grande Fratello: ex vincitrice combatte il Coronavirus

Grande Fratello, ex vincitrice del reality in prima linea contro il Coronavirus

Dal Grande Fratello sono decollate numerose carriere. Luca Argentero, Flavio Montrucchio, Laura Torrisi: questi e tanti altri hanno mosso qui i primi passi nello spettacolo. Se c’è chi persegue velleità artistiche, qualcuno vive il programma Mediaset com’era stato inizialmente concepito, ovvero come un esperimento sociale.

Non è detto però che ciò di cui fanno della loro vita sia meno nobile. Anzi, addirittura qualcuno salva vite umane. Quel qualcuno è Federica Lepanto, una delle gieffine preferite di ogni tempo. Correva il 2015 e nella quattordicesima edizione del Grande Fratello (versione Nip) il pubblico premiò la bella salernitana.

Laurea nei piani

Pareva disporre di tutte le credenziali per sfondare. Eppure, una volta spentesi le telecamere sulla Casa più spiata dagli italiani, automaticamente si sono spenti pure i riflettori sulla giovane. Di lei perdemmo le tracce in tivù. In mente aveva ben altri progetti: laurearsi in Scienze infermieristiche a Bologna.

Oggi, tornata in Campania, terra dove è nata e cresciuta, sta lavorando presso un ospedale di Salerno. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti la concorrente del Grande Fratello 14 parla di come la pandemia del Coronavirus sia giunta pure nelle corsie della struttura ove presta servizio.

Nella sua città – ha denun Federica – c’è psicosi, ricevono continuamente telefonate di persone spaventate, che non presentano sintomispecifici ma comunque richiedenti sostegno psicologico. Ciò a cui stiamo assistendo nel nostro Paese è completamente nuovo. Purtroppo il Covid-19 miete vittime quotidianamente e gli stessi sopravvissuti riportano strascichi.

Non c’è dunque da sorprendersi nel sentire Federica. Alla domanda se vi sia o meno paura da parte sua, puntualizza che è il suo lavoro, sanno cosa fare. L’atmosfera è particolarmente triste e i turisti hanno cancellato le prenotazioni per la stagione estiva. Troppe notizie false girano a riguardo.

Grande Fratello: l’infermiera eroina

È essenziale seguire le regole igieniche e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. I media hanno, invece, il compito di fornire un’informazione corretta. In televisione – spiega – dovrebbe invitare loro operatori sul campo. C’è il bisogno di informazioni veritiere e non fake o non chiare.

Pensare positivo è fondamentale, credere che tutto andrà bene: Federica confida nel buon senso umano, nella solidarietà tra le persone. In un calderone di gieffini attaccati alla popolarità, la Lepanto prende una strada anticonvenzionale che le fa onore. Un esempio di virtù.