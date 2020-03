“Ci manca tantissimo…”: Lorella Cuccarini in lacrime a La vita in diretta, ecco perché

Sono passati già due anni dalla prematura morte di Fabrizio Frizzi

Sono trascorsi due anni dalla prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Quest’ultimo oltre ad essere un conduttore televisivo era anche come uno di famiglia. Infatti, grazie alla sua trasmissione L’Eredità ogni sera entrava gentilmente nelle case degli italiani facendo tutti compagnia.

Per il secondo anniversario della sua morte molti personaggi dello spettacolo lo hanno voluto ricordare sui social network. Mentre Lorella Cuccarini ha avuto di esprimere un suo pensiero a La vita in diretta. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto la collega di Alberto Matano.

Il ricordo di Lorella Cuccarini a La vita in diretta: grande emozione in studio

È palese che Fabrizio Frizzi manca a tutti. Manca alle persone comuni, alla famiglia e anche ai vari colleghi. Per questo motivo, in occasione del secondo anniversario della sua morte a La vita in diretta non poteva mancare di certo un saluto per il conduttore romano, che è stato un grande della televisione italiana.

Una Lorella Cuccarini molto emozionata ha detto: “Oggi è una giornata particolare per tutti, sono 2 anni che non c’è più un nostro compagno amatissimo”. Subito dopo la collega di Alberto Matano ha chiesto un ricordo anche a Luca Argentero collegato via Skype dalla sua abitazione in Umbria in attesa di diventare padre.

Il ricordo di Luca Argentero sul compianto Fabrizio Frizzi

Intervenuto a La vita in diretta, Luca Argentero ha parlato con Lorella Cuccarini del compianto Fabrizio Frizzi. Il noto attore ed ex gieffino ha raccontato che purtroppo l’ha incontrato solo una volta in occasione di Telethon, la maratona di beneficenza della Rai.

“Ho avuto la stessa impressione che traspare dallo schermo e che è la qualità migliore che una persona che lavora da tanto tempo in tv possa avere: essere esattamente come appare e Fabrizio era molto semplice e cordiale come traspariva dallo schermo”, ha detto il noto artista che vive in Umbria. All’ex ballerina romana ha riferito che molto presto diventerà padre.