Barriere solidali, la lodevole iniziativa: Produzione mascherine per tutti

La lodevole iniziativa

Secondo gli ultimi aggiornamenti gli italiani che hanno contratto il Coronavirus sono 92.472, circa 5.974 in più rispetto a ieri. I decessi si aggirano intorno a 10.023, con un aumento di 889 nelle ultime 24 ore.

Solo nella regione lombarda i contagi sono circa 40.000 con 5.944 morti. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha annunciato che sono stati raccolti 61 milioni di euro di donazioni.

Per ora 7 milioni sono stati già spesi per l’acquisto di mascherine e ventilatori da distribuire a chi ne ha bisogno. E’ una situazione estremamente drammatica, ma ne usciremo trionfanti. Il merito sarà sia dell’operato del settore sanitario che delle iniziative solidali di cittadini dal cuore d’oro. Tra questi c’è quella dell’imprenditore napoletano Gennaro Manfredi e dei suoi collaboratori di fiducia. (Continua dopo la foto)

‘La mia è una missione, desidero aiutare il prossimo senza avere nulla in cambio’

La lodevole iniziativa di Gennaro è molto apprezzata sui social, dal momento che rende tutti partecipi dei suoi progetti. E’ uno dei tanti che sta mettendo a disposizione il suo tempo e il suo denaro. Ha pagato di tasca propria 3.000 mascherine per poi distribuirle a Secondigliano, Casavatore, Ponti Rossi e dintorni.

Anche il Santo Bono, il CTO, la Croce Rossa di Ercolano, pompieri del Comando di Napoli e altre strutture pubbliche le hanno avute. Per la loro produzione può contare su una fabbrica che ha deciso per ora di restare nell’anonimato. Inoltre a breve potrà usufruire di un locale del centro storico della città per far produrre altre mascherine. Per raggiungere i suoi obiettivi ha progettato una barriera solidale fatta da volontari pescatori di Mergellina ed oltre 8000 persone del gruppo Sinergie Italia.

I primi sono Giovanni Mastroianni e Antonio Lequile che danno anche in beneficenza una parte della pesca. Per la loro attività Gennaro ha messo a disposizione ‘Claudia’, ovvero la sua barca utilizzata per vari progetti umanitari. L’anno scorso, per esempio, ha contribuito a un lavoro di recupero con il carcere di Nisida portando i ragazzi in mare aperto. (Continua dopo la foto)

‘Conto di metterla in produzione entro una settimana’

Con l’aiuto del Signor Nino Montagna, Gennaro si sta occupando della realizzazione delle mascherine numero 00000001. Per adesso è ancora in fase iniziale, ma è certo che a breve verranno messe in circolazione. Nonostante l’ambizioso ragazzo stia facendo un ottimo lavoro, non nasconde il desiderio di poter fare di più. Per questo sarebbe grato se tutti noi contribuissimo anche con una piccola donazione. Per chi fosse disposto a supportare il suo operato, può contattarlo in privato.