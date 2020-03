Coronavirus in Italia, bollettino del 28 marzo 2020, 92.472 contagi

Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, rientrato dopo alcuni giorni di assenza per problemi di salute, ha reso noti gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Il numero dei contagiati totali, dall’inizio della pandemia, è pari a 92.472. All’interno di questo numero sono compresi anche i pazienti finora guariti (saliti a 12.384) e i deceduti (10.023). I numeri sono in decremento rispetto a quelli che erano emersi nella giornata di ieri.

Coronavirus in Italia, tutti i numeri attuali

Il numero totale di coloro che, fino a questo momento, hanno contratto il Coronavirus sono 92.472. All’interno di questo numero si trovano i pazienti completamente guariti (risultati negativi a 2 tamponi) che sono 12.384 con un incremento di 1.434 pazienti in 24 ore. Si tratta del dato più alto della settimana che vede un raddoppio rispetto a quello che abbiamo visto nella giornata di ieri. I deceduti sono saliti a 10.023 con un aumento di 889 unità (il giorno precedente erano ben 919).

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 70.065 con un incremento rispetto al 27 marzo di 3.651 persone. Un dato in calo dal momento che nella giornata di venerdì il numero di nuovi positivi era pari a 4.401.

Borrelli ha indicato in 429.526 il numero dei tamponi che sono stati effettuati fino a questo momento in Italia con un incremento dell’8% rispetto al giorno precedente. I risultati sono positivi e vanno presi con la dovuta cautela in attesa dei dati di domani che, si spera, potranno confermare il trend.

Il Coronavirus nelle varie Regioni italiane

Il Coronavirus sta colpendo tutta Italia ma si è diffuso maggiormente in alcune Regioni. Al primo posto si conferma la Lombardia con un totale di 24.509 persone positive. Seguono l’Emilia Romagna con 9.964 positivi, il Veneto con 6.913 positivi, il Piemonte con 6.851 positivi e la Toscana con 3.511 positivi.

Le Regioni con una minore diffusione, invece, sono il Molise, la Basilicata e la Valle D’Aosta con un numero di pazienti positivi, alla data attuale, pari rispettivamente a 98, 178 e 468.

Il numero maggiore di decessi è avvenuta, ovviamente, in Lombardia. Dati alla mano si attendono i risultati di domani ricordando, come ha sottolineato anche Borrelli, che attualmente è importantissimo rispettare le restrizioni imposte dal Governo italiano.