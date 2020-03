Francesca Tocca, sedotta e abbandonata da Valentin Dumitru?

Francesca Tocca pubblica sui social una dedica a Valentin Alexandru Dumitru, ma poche ore dopo lui annuncia la fine della storia

Dopo le persistenti voci di corridoio, il ballerino Valentin Alexandru Dumitru ha vuotato il sacco sui social in merito alla relazione con Francesca Tocca. L’ex allievo di Amici 2020 ha, inoltre, aggiunto il desiderio di fare un passo indietro, per rispetto della famiglia dell’amata. Parole realmente provate o un modo di scaricare eventuali responsabilità? Non vogliamo pensare male, ma il fatto che si faccia remore soltanto ora desta qualche sospetto.

Già durante il day-time Maria De Filippi e la sua squadra avevano proferite alcune battute sulle strane vibrazioni venutesi a creare nella scuola. L’alta carica sensuale percepibile in pista tra Francesca Tocca e Valentin avrebbe suscitato la gelosia in qualsiasi uomo. E forse anche Raimondo ha ceduto all’istinto, sebbene dal post di Valentin emerga un’altra verità.

Rassegnarsi era inevitabile

La fine dell’idillio risale ad ottobre. In precedenza era già in serbo una crisi, ma Francesca Tocca e il volto di Ballando con le Stelle avevano provato per il bene della loro figlia a perseverare. Andato in mille pezzi il rapporto, non c’era altra scelta se non rassegnarsi.

In seguito alla polemica eliminazione di Valentin da Amici, attraverso un messaggio caricato via social Todaro pareva avergli lanciato dapprima una provocazione, salvo poi fare dietrofront ed ergerlo a vittima. La diretta è cosa per pochi e quanto andato in scena avvalorerebbe il pensiero.

Di solito molto carino nelle esternazioni pubbliche, il 33enne può essersi lasciato andare ad uno sfogo, rimpiangendo successivamente la sua stessa audacia. Soffermiamoci, però, sul tema davvero caldo. Tanti utenti si interrogano sul web se il messaggio di Dumitru sia stato approvato pure da Francesca, che con le sue storie condivise sulla pagina personale di Instagram non aveva assolutamente paventato una rottura.

Francesca Tocca: sapeva o non sapeva?

La Tocca ha infatti continuato a pubblicare scatti ritraenti insieme al rumeno, come se la frequentazione filasse liscia. È possibile che la collaborazione artistica prevalga su tutto. Oppure l’annuncio del danzatore è giunto senza preavviso. In tal caso la donna avrebbe probabilmente il cuore in mille pezzi.

A nessuna piace sentirsi sedotta ed abbandonata, speriamo perciò le malelingue abbiano torto. Nel frattempo gli utenti sembrano quasi completamente contro Valentin, intervenuti in massa su Twitter. Aspettiamo curiosi i prossimi sviluppi per capire meglio la vicenda e stabilire chi abbia ferito chi.