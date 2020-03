“Paolo Bonolis superdotato…: Antonella Clerici piccante su IG, lui in imbarazzo

Diretta Instagram tra Antonella Clerici e Paolo Bonolis

Sia Paolo Bonolis che Antonella Clerici sono costretti a rimanere a casa come il resto degli italiani. Impossibilitati a realizzare delle trasmissioni, i due professionisti hanno deciso di intrattenere i loro fan attraverso una divertente diretta su Instagram.

Ricordiamo che il padrone di casa di Avanti un altro e l’ex conduttrice de La prova del cuoco hanno già lavorato insieme qualche anno fa infatti era il 2005 quando i due presentarono il Festival di Sanremo. Durante il confronto sul noto social network, la madre di Maelle ha messo in grosse difficoltà il collega con un’affermazione davvero inattesa e piccante. Di cosa si tratta?

Antonella Clerici metti in imbarazzo Bonolis che avrebbe delle doti nascoste

Durante la diretta su IG, Paolo Bonolis ha ricordato ad Antonella Clerici di come fosse di buona forchetta durante la loro avventura nella kermesse canora del 2005. Dopo una serie di botta e risposta, ad un tratto il marito di Sonia Bruganelli ha tirato fuori il fatto che sia impotente. Il professionista Mediaset mai si sarebbe aspettato che la collega avesse preso la palla al balzo per rincarare la dose.

Infatti la compagna del petroliere Vittorio Garrone ha replicato dicendo che di Paolo in giro si dicono altre cose. A quel punto incuriosito il diretto interessato ha voluto sapere la voce che circola nel mondo dello spettacolo. “Lo si dice nel nostro ambiente. E tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente”, ha detto la Clerici lasciando senza parole e in imbarazzo l’amico di Luca Laurenti.

Bonolis vorrebbe rifare Il senso della vita

Dopo le domante piccanti, Antonella Clerici ha chiesto a Paolo se rifarebbe ‘Il senso della vita’. A quel punto Bonolis ha detto immediatamente di si. Solo che ad oggi non ha preparato una nuova edizione a causa del problema di collocazione nel palinsesto di Canale 5.

In poche parole a Mediaset non esiste più una seconda serata, mentre in prime time l’azienda non vuole concedergli il posto perché non garantirebbe un ascolto soddisfacente per una rete ammiraglia.