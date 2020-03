Papa Francesco, nel corso della preghiera appare la Madonna

Mentre papa Francesco stava parlando, in cielo è apparsa una sagoma che molti hanno identificato essere quella della Madonna. Il filmato sta facendo impazzire i social, generando dibattiti tra chi grida al miracolo e chi pensa che si tratti solamente di un gioco di ombre. Nel corso della speciale benedizione “urbi et orbi” che il pontefice compie a Natale e Pasqua, si è verificata un’apparizione che nessuno si aspettava.

La presunta sagoma della Made di Dio è comparsa proprio nel momento in cui Francesco affermava: “Perché avete paura? Non avete fede?”. Lo smartphone di un utente, la cui identità è al momento un mistero, è andato ad inquadrare una porzione di cielo in cui è avvenuta quella che ha tutta l’aria di essere un’apparizione divina.

Papa Francesco, l’apparizione mariana è genuina?

Questa presunta apparizione mariana è difficile da comprendere. Impossibile affermare con una certa sicurezza se sia autentica o sia solo un episodio si pareidolia. Possiamo solo dire con certezza che nel corso della benedizione di papa Francesco, in cielo si è formata una figura bianca in posizione eretta.

Come leggiamo dal Fatto Quotidiano, la forma è indistinguibile e non può essere, nemmeno lontanamente, comparata ad una qualche icona artistica di Maria che noi conosciamo. Tuttavia, è anche vero che la fede del popolo italiano è eccezionale. Soprattutto in questo periodo di lutto e di costrizione in casa, anche una sagoma simile riaccende la speranza nei cuori.

L’uomo ha bisogno di credere

Alla fine, chi vuole identificare quella figura in cielo come la Vergine Maria, non commette alcun danno o reato. L’uomo ha bisogno di credere e di affidarsi ad una forza superiore, soprattutto nei momenti di difficoltà e di smarrimento. Intanto, quella che sembra essere la Madonna in piedi su una nuvola circondata da luce, sta facendo il giro del web.

Su Twitter, numerosi utenti si stanno confrontando per capire se la presunta apparizione celeste sia solo una loro impressione od abbia effettivi riscontri. Un cristiano convinto scrive: “Sono credente e voglio crederci”. Altri utenti pensano, invece, che in realtà la figura divina apparsa in cielo non sia Maria, bensì suo figlio Gesù.