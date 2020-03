Le fan di Giulia De Lellis scatenate sui social: “Escici Andrea Damante” (Foto)

Sul web nelle ultime ore non si parla di altro: il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I siti e i giornali di gossip dedicano loro sempre più spazio e i fan sui social sono sempre più pressanti per capire se effettivamente tra i due è scattata nuovamente la scintilla.

A dare la notizia qualche giorno fa il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo, durante una diretta instagram, ha svelato che i due starebbero passando insieme la quarantena a Pomezia.

Una bomba che, almeno per il momento, non ha trovato ufficialità ma una serie di indici che potrebbero far pensare che si tratti della verità. In qualsiasi caso le fan di Giulia De Lellis sono letteralmente scatenate. A corredo di ogni foto arriva puntualmente la richiesta di vedere Andrea Damante. La bella influencer, almeno per il momento, non ha ancora affrontato l’argomento.

Giulia e Andrea: l’addio e il ritorno di fiamma

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Hanno preferito tenere segreto il motivo della separazione, anche se molte voci hanno parlato di un possibile tradimento di Andrea Damante.

Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse, Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Ora, come sempre accade ogni qual volta la bella influencer torna single, il suo nome viene accostato a quello di Andrea Damante, per un ritorno di fiamma che fa sognare milioni di fan della coppia che da anni aspettano questo momento.

Le fan di Giulia De Lellis chiedono di Andrea Damante

Giulia De Lellis è sempre molto attiva sui social dove poste le sue immagini e condivide momenti della sua quotidianità. L’influencer in questi giorni tiene compagni milioni di persone dal suo profilo. La reazione di molte sue fan, però, è rivolta proprio ad Andrea Damante e al possibile ritorno di fiamma.

La frase più gettonata, che si ripete per centinaia di volte a corredo delle foto di Giulia De Lellis, è “Escici Damante”. Una richiesta abbastanza esplicita di mostrare in foto il dj veronese.