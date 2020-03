“Avevamo una storia extraconiugale dietro le quinte…”: scandalo da Maria De Filippi

Valentin e Francesca Tocca hanno avuto una storia

Ebbene sì, le voci che circolavano da tempo hanno trovato una conferma: Valentin e Francesca Tocca hanno avuto un flirt. Parliamo al passato perché l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, attraverso un post su Instagram ha detto che l’ha lasciata. Una relazione sentimentale che è giunta al capolinea ancor prima che iniziasse.

Il giovane danzatore avrebbe fatto un passo indietro perché non vuole passare per uno sfascia famiglie, anche se tra la professionista e il danzatore di Ballando con le Stelle sarebbe finita ad ottobre del 2019. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto Alexandru Dumitru sul social network.

La confessione dell’allievo di Amici

Qualche giorno fa Valentin ha avuto uno sfogo su Instagram svelando che tra lui e Francesca Tocca c’è stato qualcosa in più di un rapporto allievo e maestra. Il ragazza ha voluto chiarire una volta e per tutte cosa c’è stato tra i due all’interno di Amici di Maria De Filippi.

Dopo aver ricevuto dei messaggi offensivi in cui gli dicono di aver rovinato una famiglia, Alexandru Dumitru ha detto che per lui il nucleo familiare è stato sempre importante, quindi non vorrebbe mai fare una cosa del genere. Tutto ha reso al via ad ottobre, quando ha preso il via il talent show di Canale 5. “Quando sono andato a casa in Romania per le vacanze di Natale, prima del 25 dicembre, Francesca mi ha scritto per farmi gli auguri e da lì in poi abbiamo continuato a sentirci”, ha detto l’allievo.

Valentin lascia Francesca

Tra Valentin e Francesca c’è stato un massiccio invio di messaggi in cui lei gli diceva che le mancava molto. Anche l’allievo di Amici provava la stessa cosa anche se si sentiva strano perché lei era ancora sposata. Il ragazzo, però, ha precisato che la Tocca ha lasciato Raimondo Todaro già lo scorso ottobre. Quando lui è tornato in Italia hanno iniziato a frequentarsi nel fine settimana e così tra loro è nato un sentimento.

Per questo motivo in sala da ballo tra loro c’era tutta quella confidenza e lui spesso l’ha criticata davanti a tutti. Negli ultimi giorni, però, il giovane è giunto ad una conclusione che va al di là dei loro sentimenti. Per rispetto alla famiglia, Alexandru Dumitru ha fatto un passo indietro lasciando la professionista del talent show di Maria De Filippi.