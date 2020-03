Oroscopo Branko 29 marzo 2020, previsioni astrologiche di oggi: Leone geloso

L’oroscopo di Branko del 29 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dei Gemelli è una giornata bellissima, invece, per le persone del Capricorno è emozionante. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 29 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questi sono tempi strani che limitano il vostro cammino, ma siete in partenza verso un nuovo capitolo della vita professionale. Belle le prospettive in amore.

Toro – Donne single: nel vostro cielo astrale c’è un amico che vi aspetta. Stessa cosa vale anche per l’uomo del segno. La cosa meravigliosa è che Venere impazzisce per voi, siete i suoi preferiti insieme a Bilancia.

Gemelli – Luna nel vostro segno vi porterà amore e qualche fortuna finanziaria, quando avrete anche Venere nel segno. Domenica bellissima in famiglia.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Problemi monetarie. Mercurio generoso in Pesci vi aiuta a restare a galla. Plutone consiglia di fare attenzione alla salute. Infine, l’amore vince su tutto, anche se ama tenervi sulle spine.

Leone – La gelosia è una brutta bestia! Marte in opposizione governa la vita di coppia e il tarlo della gelosia si farà sentire. L’odierna Luna in Gemelli è leggera e ottimista ma dovete fare attenzione nella vita sociale e professionale.

Vergine – Oggi è proprio Venere a mettervi al centro dello zodiaco. Questa è un’occasione imperdibile per voi della Vergine. L’oroscopo di Branko consiglia di non pensare al lavoro e alle cose pratiche, ma ai sentimenti, agli affetti, alle passioni, ai desideri.

Previsioni di domenica 29 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata di domenica sono in arrivo nuovi e generosi influssi per il campo professionale, lavorativo, affari domestici. In amore, Venere sarà impagabile in Gemelli.

Scorpione – L’opposizione di Venere in Toro finisce il 3 aprile, ma non è solo negativa. La stella dell’amore si oppone quando vede che non ascoltate la voce del vostro cuore. Gettate la maschera prima e dopo le discussioni coniugali, date più vita al rapporto. L’odierna Luna in Gemelli è molto sensuale. Nel lavoro non mancano discussioni.

Sagittario – Siete circondati da persone invidiose ma a volte sbagliate a voler stare sempre al centro dell’attenzione. Per fortuna, potete contare sul amicizie vere. Luna in Gemelli non sarà in opposizione per le signore del segno.

L’oroscopo di Branko del 29 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata emozionante. Per voi, marzo si conclude con il canto di Venere. L’odierno Plutone vi fa sentire bene. Scaricate la passione che avete nel cuore, beata la vostra dolce metà.

Acquario – In questa giornata il tram chiamato desiderio si ferma alla vostra fermata. L’odierna Luna in Gemelli è magnifica, domani sera sarà lei stessa a dare il benvenuto a Marte nel vostro segno. Si prospetta una primavera di sogni e propositi.

Pesci – L’amore è ancora forte grazie ai pianeti in Toro e Capricorno. Quest’ultima domenica di marzo regala alle coppie un potente e indimenticabile Plutone in trigono a Venere.