Un gravissimo lutto ha colpito Cristina D’Avena, l’addio su social: “Ci mancherai, ho avuto la fortuna…”

Lutto per Cristina D’Avena: è morto Detto Mariano

Purtroppo il Coronavirus si sta portando via migliaia di persone, gran parte gente anziana con altre patologie ma anche gente più giovane. In settimana Cristina D’Avena è stata colpita da un grave lutto. Purtroppo è venuto a mancare uno dei compositori più talentuosi del panorama musicale italiano.

Detto Mariano all’età di 83 anni è morto per colpa del Covid-19 ed è vento a mancare dopo due settimane di ricovero nella terapia intensiva in un ospedale del capoluogo lombardo. La nota cantante di sigle di cartoni animati lo ha voluto ricordare con uno straziante messaggio sui social network.

Chi era Detto Mariano?

Detto Mariano era originario dalle Marche, una regione che dopo quelle del Nord è stata fortemente colpita dal Covid-19. L’83enne è stato uno dei compositori dei maggiori artisti del nostro Pese, come ad esempio: Adriano Celentano, Mina, Lucio Battisti, Al Bano e Romina Power e appunto anche Cristina D’Avena.

Tra i brani di successo che ha scritto troviamo: ‘L’Immensità’, ‘Acqua Azzurra Acqua Chiara’, ‘Mi ritorni in mente’, e molti altri ancora. Alla fine degli Anni Settanta e gli inizi degli Ottanta, Detto Mariano ha iniziato a collaborare con la D’Avena scrivendo il testo delle sigle dei cartoon. Tra questi: ‘Mazinga’, ‘Piccola Lulu’, ‘Astrogaga’ e ‘Il grande sogno di Maya’, ‘Il mio amico orsetto’. Per questo motivo la nota cantante lo ha voluto ricordare su Facebook.

Il messaggio di cordoglio di Cristina D’Avena

Dopo essere venuta a conoscenza della morte di Detto Mariano, Cristina D’Avena l’ha voluto ricordare con un messaggio commovente sulla sua pagina Facebook.

La regina delle sigle dei cartoni animati ha scritto: “Oggi si è spento il Maestro Detto Mariano, uno dei grandi compositori con cui ho avuto la fortuna di lavorare nei primi anni della mia carriera. A lui devo sigle indimenticabili come “Il grande sogno di Maya” e “Le avventure della dolce Katy. Ciao Detto, ci mancherai”. Un post che in pochissimo tempo è stato sommerso di likes e messaggi di condoglianze. Ecco il filmato in questione: