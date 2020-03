Maria De Filippi ha perso la testa, la rivelazione scioccante del caro amico: turbato dalla sua reazione

Carlo Conti parla di Maria De Filippi

Un paio di settimane fa nel Serale di Amici 19 c’è stata la sfuriata in diretta da parte di Maria De Filippi all’allievo di ballo Valentin. Quest’ultimo è stato praticamente cacciato dal talent show tra le polemiche del popolo del web.

A distanza di qualche giorno Carlo Conti ha voluto dire la sua affermando di essere rimasto molto sorpreso dalla reazione della moglie di Maurizio Costanzo. In poche parole il professionista toscano non l’aveva mai vista così arrabbiata.

Il conduttore toscano sconvolto dalla reazione della collega

Ricordiamo che Carlo Conti e Maria De Filippi hanno condotto insieme un Festival di Sanremo e tra loro c’è un bellissimo rapporto di stima ed amicizia. Intervistato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, il padrone di casa de La Corrida ha detto: “Stavo guardando, stavo, come si dice in Toscana, spippolando, sarebbe cambiare canale da una all’altra parte. Sono caduto in questa litigata, insomma in questa risciacquata sempre come si dice in Toscana, la lavata di testa che stava facendo”.

Secondo il professionista Rai ad influire il comportamento dei Queen Mary è il momento che l’Italia sta attraversando ma anche l’assenza di pubblico in studio. Anche se secondo Conti la collega sarebbe sbottata così anche di fronte a due mila persone.

Carlo Conti: l’amicizia e la collaborazione con Maria De Filippi

Intervistato dal magazine di gossip Chi, Carlo Conti è tornato a ricordare il 2017 quando insieme a Maria De Filippi ha condotto la 67esima edizione del Festival di Sanremo. Un anno fortuna, infatti i due ottennero un grandissimo successo a livello d’ascolti. “Io non l’ho mai vista così, noi abbiamo fatto un Festival per il quale la ringrazierò per sempre perché si è fidata di me”, ha detto il conduttore di Tale e Quale Show.

Ritornando ad Amici, sempre quella famosa sera Queen si era scontrata anche con Alessandra Celentano, insegnante di danza che aveva fortemente criticato la giuria del Serale, composta da Vanessa Incontrada e Gabry Ponte.