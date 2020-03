Al Bano Carrisi la combina grossa: l’errore pericoloso che fa tremare Mediaset e Maria De Filippi

Le nuove regole televisive durante l’emergenza Covid-19

Gran parte delle trasmissioni televisive sia in Rai che a Mediaset sono state sospese per l’emergenza Covid-19. Tuttavia Pier Silvio Berlusconi ha deciso di lasciare nel palinsesto di Canale 5 il Grande Fratello Vip 4 e il Serale di Amici 19.

Ovviamente anche queste trasmissioni come Striscia la Notizia e Live Non è la D’Urso si è dovuta adattare alle norme di sicurezza emanate dal Governo per fermare la pandemia di Coronavirus. Nonostante le regole severe rispettate da Maria De Filippi, in un momento di distrazione Al Bano Carrisi l’ha combinata grossa ai danni di un allievo di danza.

Maria De Filippi fa rispettare le regole ad Amici

Ebbene sì, il cantautore di Cellino San Marco ha fatto uno strappo al regolamento per il Covid-19. Infatti Al Bano durante la sua ospitata con Romina Power alla semifinale di Amici 19 si è dimenticato di rispettare la distanza di sicurezza. Il Maestro in modo pericoloso si è avvicinato e salutato il danzatore Nicolai.

E pensare che la padrona di casa Maria De Filippi sta facendo di tutto per portare a termine una complicata edizione di Amici, dovendo rinunciare al pubblico, elemento fondamentale dello show, ma anche far rispettare le regole ai tutti. Ma il cantante salentino, forse dimenticandosi delle norme, ha commesso qualcosa di grave.

Al Bano commette un’imprudenza ai danni di Nicolai

Dopo la fine della prima manche e l’inizio della seconda, Maria De Filippi ha fatto entrare Al Bano e Romina Power all’interno dello studio di Amici. La storica coppia è stata chiamata ancora una volta a metter su un divertente siparietto ai danni del professore di canto Rudy Zerbi. Dopo la famosa ruota, la padrona di casa ha ringraziato i suoi ospiti dicendo: “Grazie per essere stati qui, vi bacio da lontano perché non vi posso salutare”.

E se la cantante statunitense si è diretta immediatamente dietro le quinte senza sfiorare nessuno, l’ex marito ha commesso un’imprudenza. Durante il suo percorso per lasciare lo studio si è avvicinato a Nicolai dandogli ben tre pacche sulle spalle incoraggiandolo. Ovviamente il ragazzo è rimasto perplesso e sconvolto per quello che era appena accaduto.