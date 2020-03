Brutte notizie per Amadeus: dopo la sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno arriva il terribile verdetto

Come vedere Soliti Ignoti – Il Ritorno: le alternative oltre alla tv

Nonostante la sospensione delle registrazioni e quindi della messa inonda delle puntate inedite, Rai Uno da un paio di settimane sta trasmettendo le repliche dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Il popolare game show dell’access prime time allieta tutti i telespettatori dal lunedì alla domenica dalle 20:35 circa fino alle 21:15 per una durata di 40 minuti.

Alla guida del programma c’è Amadeo Sebastiani, in arte Amadues ed possibile vederlo o direttamente in televisione o in streaming su RaiPlay. La piattaforma web è disponibile sul personal computer, smartphone o tablet. Ma come L’eredità di Flavio Insinna, anche il gioco con gli ignoti ha avuto un netto calo d’ascolti favorendo la vittoria della concorrenza.

Soliti Ignoti – Il Ritorno cala negli ascolti: Striscia la Notizia lo sorpassa

E se la Rai è stata costretta a sospendere i Soliti Ignoti – Il Ritorno trasmettendo le repliche dell’attuale o passate edizioni, Mediaset ha deciso di trasmettere senza interruzioni Striscia la Notizia. Infatti il tg satirico di Antonio Ricci si è adattato alle normative vigenti per il Covid-19 andando in onda regolarmente.

Dopo aver esaurito tutti i servizi realizzati prima del 4 marzo 2020, i vari inviati ne stanno realizzando degli altri. In che modo? Direttamente nelle proprie abitazioni oppure usufruendo delle nuove tecnologie.

Questa decisione ha fatto sì che Canale 5 riconquistasse la fascia dell’access prime time. Infatti quasi tutte le sere il programma condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker supera in termini d’ascolti il game show capitanato da Amadeus.

Amadeus bloccato nella Capitale con la sua famiglia

Nel frattempo Amadeus continua a rimanere bloccato nella sua abitazione romana insieme alla moglie Giovanna Civitillo e al loro figlioletto José. I tre solitamente vivono nel capoluogo lombardo, ma dopo il blocco da parte del Governo, la famiglia ha deciso di rimanere essendo nella Capitale, città dove si registrano le puntate dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Nel frattempo il professionista più volte si è collegato via Skype a trasmissioni televisive come La vita in diretta, Italia Sì e Domenica In.