Marco Liorni prende il posto di Flavio Insinna: la decisione della Rai su L’Eredità

Italia Sì prolunga e fa saltare L’Eredità

In questi giorni a causa dell’emergenza Covid-19 i palinsesti di Rai e Mediaset hanno subito numerosi cambiamenti. Programmi televisivi che sono saltati, altri che sono stati sospesi e chi invece è stato premiato allungando la messa in onda. Uno di questi è Italia Sì di Marco Liorni che nella puntata trasmessa sabato 28 marzo 2020 è accaduto qualcosa di insolito.

Il programma di solito inizia alle 16:45 per concludersi alle 18:45. Mentre nell’ultima puntata del mese di marzo i vertici di Viale Mazzini hanno riservato una sorpresa al conduttore romano. Il format si è allungato di un’altra ora ai danni de L’Eredità di Flavio Insinna.

Marco Liorni al posto del collega romano Flavio Insinna

“Ci hanno appena detto di andare in onda fino alle 19… Qualcosa faremo, è un grande onore”, ha detto un Marco Liorni visibilmente sorpreso dalla decisione della Rai. Ma per quale ragione questo prolungamento? A spiegarlo è stato lo stesso padrone di casa di Italia Sì.

Era prevista una conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte. C’è da dire, però, che il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri era previsto per le 19:20, quindi è saltano un nuovo appuntamento in replica de L’Eredità di Flavio Insinna. Quindi ha proseguito Liorni anche se quest’ultimo non si è risparmiato a lanciare una frecciatina velenosa ai dirigenti della tv di Stato: “Sarebbe stato bello saperlo prima, ma non c’è problema”.

Calo sostanzioso degli ascolti per il game show L’Eredità

Quindi il game show L’Eredità è saltato per ben tre volte in una settimana. Ovviamente essendo delle repliche e gli ascolti sono calati, i vertici di Viale Mazzini non si sono posti alcun problema a sostituire il programma di Flavio Insinna con le conferenze stampa e discorsi del Premier Giuseppe Conte.

Infatti la versione rimodellata del quiz non sta per niente convincendo il pubblico di Rai Uno, per questa ragione scelgono di sintonizzarsi su Canale 5 e guardare le repliche di Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.