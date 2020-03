“Sembri Achille Lauro a Sanremo…”: Barbara D’Urso offesa su IG, la foto inedita scatena il caos

Barbara D’Urso continua ad andare in onda nonostante la pandemia

Una delle conduttrici televisive che continuano ad andare in onda è Barbara D’Urso. Infatti Mediaset ha chiesto a Lady Cologno di fare un grande sacrificio presentato Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. Ovviamente anche questi due contenitori hanno subito un sostanzioso calo di personale lasciando solo il minimo indispensabile.

Quindi gli operatori e in regia sono tutti muniti di mascherine, guanti e adottano le distanze previste dalle norme per combattere il Covid-19. Come tutti gli italiani anche Carmelita a parte il lavoro trascorre le sue giornate a casa. Oltre a cucinare e fare tutorial di come si lavano le mani e levano in guanti in lattice, Barbarella posta anche delle foto amarcord.

Barbara D’Urso irriconoscibile su Instagram

E a proposito di questo, qualche giorno fa Barbara D’Urso ha spiazzato il popolo del web postando uno scatto sul suo seguitissimo account Instagram, che conta 2,6 milioni di follower. La padrona di casa di Pomeriggio Cinque, appare irriconoscibile con i suoi capelli abbastanza corti e dalla tinta arancione.

Il look adottato dalla napoletana qualche anno fa non è per niente piaciuto dalla stragrande maggioranza di coloro che la seguono sul social network. Infatti in tanto le hanno scritto sotto il post dicendo che la preferiscono così come è oggi, in quanto quella tinta e il taglio la invecchierebbe molto.(Continua dopo il post)

Le feroci critiche da parte degli haters

Ma non è finita qui, infatti sotto al post che mostra Barbara D’Urso con i capelli arancioni e corti sono arrivate anche delle critiche e frecciatine velenose da parte dei cosiddetti leoni da tastiera. Infatti alcuni di essi l’hanno addirittura paragonata allo stravagante cantante Achille Lauro, che di recente è stato uno dei Big della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Altri haters, invece, le hanno chiesto espressamente di ritirarsi dalla televisione e sospendere i suoi programmi per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Qualche giorno fa anche due personaggi dello spettacolo si sono scagliati contro Lady Cologno sul fatto di chiudere i suoi format. Stiamo parlando della blogger Selvaggia Lucarelli e di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti.