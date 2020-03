GF VIP, Michele Cucuzza a ruota libera: ecco perché ha partecipato e come finirà tra Paolo e Clizia

Nel corso di un’ospitata nel programma radiofonico Non succederà più su Radio Radio, Michele Cucuzza si è lasciato molto andare sul GF VIP ed ha svelato alcuni retroscena. Il conduttore ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad accettare di prendere parte a questo reality show.

In seguito ha commentato alcune dinamiche che si sono verificate all’interno della casa e si è soffermato soprattutto sul rapporto tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tuttavia, non sono mancate parole per Antonella Elia, Antonio Zequila e altri.

Ecco perché Michele ha accettato il GF VIP

L’esperienza di Michele Cucuzza al GF VIP è durata poco più di un mese. Il protagonista, però, ha detto di essere comunque soddisfatto del percorso fatto in casa. In seguito, ha raccontato perché ha accettato la proposta di Signorini. Nel caso specifico ha detto che ritiene di essere un personaggio molto versatile, che in televisione ha fatto davvero di tutto. Tuttavia, l’esperienza che mancava nella lista era proprio quella di partecipare ad un reality.

Per questo motivo, si è voluto mettere in gioco accettando questa sfida. Il presentatore ritiene di aver fatto un bel percorso e di aver incontrato persone interessanti. La sua attenzione, poi, si è focalizzata sul rapporto tra Clizia e Paolo. In merito a questo argomento, l’ospite ha detto di reputarli una bella coppia e di ritenere che entrambi siano ugualmente innamorati.

Il pensiero di Cucuzza su alcuni concorrenti

Inoltre, ha spiegato che, a suo avviso, la differenza d’età non è affatto un problema. Quando ci sono di messo i sentimenti, infatti, non si dovrebbe mai adoperare l’anagrafe come strumento di misurazione. Successivamente, Michele Cucuzza si è lasciato scappare qualcosa in merito a chi spera vinca questa edizione del GF VIP.

In cuor suo, si augura che ad aggiudicarsi la vittoria sia Antonio Zequila, un personaggio per cui nutre profonda stima. Ad ogni modo, anche Antonella Elia sarebbe un personaggio meritevole. Contrariamente a ciò che pensano molti, infatti, il giornalista ha voluto difendere l’esuberante showgirl. La donna ha un trascorso personale alquanto complicato. Molto probabilmente, è a causa di tutta la sofferenza vissuta che ha sviluppato l’attacco come forma di difesa.