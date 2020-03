Andrea Damante e Giulia De Lellis nella bufera: “Non è bello come esempio”

Il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sembra, ormai, avvenuto, ma la cosa ha sollevato una particolare bufera. Se da un lato ci sono i loro fan che non vedevano l’ora di rivederli nuovamente insieme, dall’altro lato c’è chi ha storto il naso.

In particolar modo, a scagliarsi contro la coppia più discussa del momento è Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello. La siciliana, durante un intervista su Radio Radio, ha accusato i due protagonisti di mandare un messaggio completamente sbagliato. Vediamo per quale motivo.

Lidia Vella accusa Damante e la De Lellis

Lidia Vella ha dato luogo ad una bufera contro Damante e la De Lellis. L’ex gieffina ha commentato il presunto ritorno tra i due ed ha detto di essere rimasta alquanto allibita. Premettendo che ognuno può e deve agire come meglio crede nella vita, a suo avviso, è assurdo pensare di fare pace con una persona che ha arrecato così tanto dolore.

Giulia è stata davvero molto male a causa dei ripetuti tradimenti del suo uomo, sta di fatto che ci ha scritto anche un libro in cui ha minuziosamente spiegato tutta la sua sofferenza. Proprio per questo motivo, l’idea di mettere tutto da parte tornando di nuovo insieme non è un messaggio positivo. specie perché il profilo dell’influencer è seguito da molte ragazzine. La protagonista dell’intervista, però, non si è soffermata solo su questo, ma ha posto l’accento anche su di un’altra questione.

Come usciranno dalla bufera Giulia e Andrea?

Secondo il suo punto di vista, infatti, i due piccioncini starebbero sfruttando la situazione a loro vantaggio per creare scalpore. Il fatto che nessuno dei due confermi o smentisca il riavvicinamento, per Lidia, non è altro che una strategia studiata ad hoc. Questo sospetto ha posto Damante e la De Lellis in un bufera mediatica da cui dovranno fare in modo di uscire.

L’influence è perfettamente a conoscenza del fatto che le sue fan tengono sotto controllo ogni suo singolo movimento, per tale ragione, sapeva benissimo che avrebbe dato luogo a questi rumors. Insomma, si tratta di accuse molto pesanti. Replicheranno i diretti interessati?