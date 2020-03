Belen Rodriguez atomica, la quarantena sotto le lenzuola è da bollino rosso (FOTO)

La quarantena per Belen Rodriguez e Stefano De Martino si è trasformata in una sorta di luna di miele. La coppia oltre ad allenarsi e a preparare deliziosi pranzetti si lascia andare anche a delle dolci effusioni. E proprio sotto le lenzuola che Belen ha esagerato mettendo a nudo tutta la sua sensualità e la sua bellezza.

Belen Rodriguez sensuale e sexy tra le mura di casa

Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di vedere come Belen Rodriguez sia diventata una delle donne più amate e desiderate nel mondo. Poco prima che arrivasse il Coronavirus nel nostro paese, l’argentina si è recata alla Paris Fashion Week dove è stata una delle star più acclamate.

Visto il suo successo non solo televisivo, la giovane continua la sua scalata anche sui social, dove il proprio profilo Instagram conta quasi dieci milioni milioni di follower. Belen ogni giorno oltre a regalare tutorial sulla sua cura del proprio corpo e della propria bellezza, regala ai suoi seguaci anche numerosi scatti sensuali che accendono la fantasia dei maschietti e non solo. La Rodriguez è senza dubbio una delle donne più desiderate in Italia e la conferma di quanto appena detto arriva proprio da una usa ultima immagine postata.

La modella argentina infiamma i social

Belen Rodriguez ha pubblicato una sua foto scattata forse da Stefano, dopo che si è spogliata in casa, precisamente nel suo letto. Con accanto un mazzo di fiori bianchi, la splendida argentina si è mostrata in tutta la sua naturale bellezza.

Senza mai essere troppo volgare e senza far vedere nessuna parte del suo corpo, Belen ha fatto un boom di like. Un dolce risveglio, dunque tra le coccole del ballerino che da quanto traspare non perde occasione per coccolarla e farla sentire importante. (Continua dopo il post)

La quarantena non le ha permesso di fermare la sua attività di influencer. Infatti, attraverso il proprio profilo , Belen continua a lavorare tranquillamente, permettendo anche ai fan sempre curiosi, di seguire la sua quotidianità. Tra allenamento, cucina e compiti con Santiago, la show girl conduce una vita normale come tutti…