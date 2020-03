Luciana Littizzetto, separazione dolorosa dal compagno: “Pensavo di avere….”

Luciana Littizzetto è ormai uno dei personaggi più amati del mondo della televisione. La comica, spalle destra di Fabio Fazio nella trasmissione Che Tempo Che Fa, è parte integrante della Rai e il pubblico, in tutti questi anni, ha imparato ad amarla e apprezzarla sempre più. La torinese è sempre stata ben attenta dal tenersi fuori da gossip e pettegolezzi, nonostante questo però, inevitabilmente, visto il suo calibro, la sua vita privata è finita al centro dell’attenzione.

La sofferta separazione di Luciana Littizzetto dal compagno

Luciana Littizzetto più di un anno e mezzo fa, ha ufficializzato l’addio con lo storico compagno Davide Graziano, musicista della band Africa Unite. I due sono stati insieme per moltissimi anni, precisamente si sono conosciuti nel 1997, e da allora non si sono più lasciati.

Una storia intensa, la loro, contrassegnata anche da avvenimenti e decisioni molto importanti, come quella di adottare i loro due figli Vanessa e Jordan. La comica non ha mai fornito dettagli specifici sulle motivazioni che hanno decretato la fine del suo legame. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha però parlato in linea generale di alcune difficoltà che si sono venuta a creare nel corso della sua lunga storia d’amore: Tutti facciamo i conti con la disillusione.

Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale. Parole, queste, che hanno scatenato una valanga di ipotesi, tutte lasciate irrisolte: Lucianina, non ha mai più parlato del suo legame finito.

Come sta Luciana Littizzetto dopo l’incidente

La 52enne qualche mese fa è stata vittima di un brutto incidente a Torino. L’attrice ha infatti avuto una caduta accidentale che ha provocato delle lesioni a rotula e polso. Per fortuna, niente di grave, anche se il percorso riabilitativo si è rivelato piuttosto lungo. La comica continua ad essere nelle case degli italiani e a strappare loro sorrisi.

Lo fa in collegamento da casa sua, al momento ancora costretta ad una sedia a rotelle, e il risultato è come sempre assicurato. La Littizzetto non rinuncia al suo lavoro e i fan, nonostante la preoccupazione per il suo stato di salute, continuano ad essere felici di ritrovarla in tv.