Sotto accusa la bellissima Angelina Jolie, la diva sotto ha un difetto, non ama molto l’igiene personale, o almeno così pare!

Indubbiamente fra le dive più belle al mondo e anche fra le più amate, Angelina Jolie tuttavia fa discutere per alcune sue scelte. Star di Hollywood e attrice fra le più pagate al mondo, dedita anche a tante cause benefiche, tuttavia ha un difetto.

Di cosa si tratta? Stando alle indiscrezioni fornite dal magazine Star la diva non ama molto l’igiene personale. Possibile? E’ proprio difficile credere che una bellezza come lei non sia un’amante dell’igiene personale, visto che appare sempre curata.

Oltretutto, la diva è anche testimonial di una ditta di cosmetici e di una di profumi di fama internazionale, per cui appare difficile credere alla notizia. L’attrice è infatti testimonial del profumo Mon Guerlain, che lancia un’immagine di lei di assoluta bellezza ed eleganza.

Angelina Jolie poco amante dell’igiene personale

La notizia data dal magazine Star offusca quella che è l’immagine di un personaggio noto per la sua bellezza ed eleganza. La Jolie è sempre apparsa con un aspetto impeccabile e curato, sinonimo oltre che di bellezza anche di pulizia e freschezza.

Eppure, la notizia fornita dal magazine trae fonte da qualcuno che è molto vicino all’attrice. La fonte assicura come la Jolie non si lava per una settimana di seguito e tutti i giorni indossa gli stessi vestiti. L’odore dei vestiti messi per troppo tempo spesso è nauseabondo.

La fonte assicura anche che la Jolie si lava i denti solo la sera, fuma a letto e butta la cenere a terra. Le notizie che sono molto intime fanno pensare che a darle sia stato qualcuno che passa molto tempo con lei. Indubbiamente si tratta di una governante, qualcuno addetto alle pulizie, che magari non ci lavora più.

Oltre alla Jolie anche Brad Pitt pare non ami la pulizia personale

Possibile che qualcuno per vendetta abbia rivelato notizie così dettagliate e private? Pare che anche l’ex marito Brad Pitt non sia un amante della pulizia personale.

Anche lui sembra non facesse spesso la doccia e pare si lavava con le salviette per neonati. Il suo odore era così cattivo che i figli lo chiamavano persino papà puzzone.

Insomma, le notizie private delle due star sono davvero molto riservate e anche in questo caso non può che essere stata qualche domestica arrabbiata a fornirle!