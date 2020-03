Michelle Hunziker lite furiosa in casa la figlia Aurora Ramazzotti perde la pazienza

Michelle Hunziker litiga ferocemente con sua figlia Aurora Ramazzotti, la quarantena diventa pesante

La quarantena forzata a casa di Michelle Hunziker non sta andando proprio per il meglio. Infatti, in questo periodo, il primo è diventato sempre più pesante. Infatti, è scoppiata una lite tra lei e Aurora Ramazzotti.

La nota showgirl ha raccontato che in questo periodo non è facile sicuramente muoversi in questo modo e restare chiusi nelle porte di casa. In questo momento, infatti, Michelle vive reclusa insieme a sua figlia Aurora, il fidanzato Goffredo, l’amica Sara Daniela e anche due bambine più piccole. Tutte queste persone insieme, però chiaramente non riescono a rendere facile la convivenza. Quindi è scoppiata una lite tra loro, anche se per un motivo banale.

Michelle Hunziker e la scelta di Sara

Essere così tanti può non essere semplice. Infatti, Michelle Hunziker anche se inizialmente sembrava felice di questa convivenza, adesso però si dice un poco esasperata. La difficoltà è nata quando si è deciso di guardare un film tutti insieme, ma trovare uno che potesse piacere Goffredo, Sara, Michelle e Aurora era tutt’altro che facile.

Allora è nata subito la questione. Aurora voleva vedere un classico, ma Goffredo invece voleva guardare un film di azione. Anche Michelle avrebbe optato per un classico come Via col vento. Però alla fine c’è statala discussione anche perché Sara voleva vedere un film come un cinepanettone.

La lite sul film

Quando Aurora Ramazzotti ha detto parlando del film cinepanettone che fanno solo “cretinate” Michelle Hunziker si è offesa perché anche lei, ha spiegato, che era presente in qualche film di questo tipo e quindi non era il caso di andare a parlare male di questo tipo di film.

La lite è degenerata e ne è nata una grande discussione. Alla fine dopo tutta questa polemica si è deciso di vedere Frozen, ovvero un cartone animato che potesse mettere tutti d’accordo e quindi alla fine si è riuscito a trovare nuovamente il sereno.

Insomma davvero tante discussioni, ma anche tanta difficoltà di affrontare l’emergenza coronavirus in un momento così particolare. Aurora e Michelle probabilmente continueranno a litigare però alla fine tutto si risolverà per il meglio perché dovrà semplicemente passare questo periodo di convivenza troppo stretto tra le due. Dopo la polemica torna sempre il sereno!