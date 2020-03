Antonella Elia e Antonio Zequila GF Vip 4 arriva un abbraccio inaspettato

Antonio Zequila e Antonella Elia sembra che abbiano fatto pace ma invece c’è un solco profondo nel loro rapporto

Potrebbe essere pace fatta tra Antonio Zequila e Antonella Elia. I due concorrenti del Grande Fratello vip 2020 hanno avuto un bel rapporto all’inizio della trasmissione, però poi si erano allontanati in maniera irrimediabile a causa di una serie di incomprensioni.

Nella notte appena passata però tra i due c’era stato un riavvicinamento anche atteso. Infatti, in casa stava regnando il buonumore perché c’era un party americano organizzato dagli inquilini. Una grande festa che aveva reso tutti felici.

In queste ultime, ore c’era stato sicuramente il buon umore e anche un momento di giovialità. Infatti, Zequila e Antonella Elia si sono avvicinati: lui è andato vicino alla bella soubrette e l’ha abbracciata. L’attore ha deciso di fare questo gesto in maniera affettuosa ed è stato subito ricambiato dalla bella donna.

Antonio Zequila e la tregua con Antonella

Antonio Zequila e Antonella Elia hanno un rapporto molto particolare ma durante la festa americana nella casa si è deciso di mettere la parola tregua. Il rapporto tra i due si è incrinato quando è rientrata Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip.

La scorsa settimana avevano discusso anche molto pesantemente dopo che Zequila avrebbe cercato di dividere la bionda e Fernanda Lessa dopo una lite nata per un motivo molto futile. Adesso però probabilmente ci sarà una tregua e non si sa per quanto tempo, perché gli animi nella casa restano comunque molto accesi.

Antonella e il suo pensiero su Antonio

Il rapporto tra Antonio Zequila e Antonella Elia è ancora adesso molto strano. Zequila è convinto che Antonella aveva chiesto scusa davvero a Patrick dopo i suoi assurdi comportamenti. Infatti, comunque continuano a parlare non benissimo tra loro e ci sono tanti umori diversi che caratterizzano il loro rapporto.

Adesso anche Antonella sta cercando di mettere alla prova il rapporto tra i due. Dopo aver accusato Antonio di non essere umile, infatti ha come intenzione quello di dimostrare tutto il contrario ostentando quindi un atteggiamento, secondo la showgirl, davvero fasullo.

Ha detto, che molto probabilmente sta cercando solo di far vedere che lui è in grado di fare qualcosa. Anche Paola è assolutamente d’accordo su questo pensiero contro Antonio e quindi, chiaramente nella casa anche se c’era stato questo momento di gioco, alla fine la spaccatura è sempre molto profonda.