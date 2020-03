Veronica Peparini insegnante di Amici 19 non ci sta sfogo durissimo “Non so se ci sarò”

La Peparini in uno sfogo rivela di non sapere se ci sarà nella prossima edizione di Amici, l’insegnante è amareggiata per alcune osservazioni fatte sulle scenografie, scopriamo cosa è successo

Amici quest’anno sta sollevando diverse polemiche e non solo per le modalità di votazione che sono state adottate e non condivise dai telespettatori. Anche all’interno del programma ci sono state delle divergenze, e fra coloro che hanno deciso di esporsi c’è anche Veronica Peparini. L’insegnante di danza ha scritto in un lungo post una frase che non è passata inosservata al pubblico del programma di Maria De Filippi.

Nel post Veronica sembra prendere le difese del fratello Giuliano Peparini, Direttore Artistico del Serale di Amici. Secondo la Peparini non ci sono altri programmi che si concentrano così tanto sulla danza, e nel suo sfogo prende anche le difese della trasmissione. Nelle sue parole si scorge il desiderio di abbandonare il programma, che però Veronica non ha ammesso apertamente.

Veronica Peparini prende le difese del fratello e di Amici

In questa edizione di Amici ci sono state molte cose che Veronica non ha digerito e finora non aveva parlato. Adesso anche lei vuole dire la sua e a prescindere che domani ci sia oppure no ha ribadito che non ci sono altri programmi come questo. Nel corso del Serale di Amici ci sono state molte discussioni, oltre che tra professori e allievi, anche tra professori e giudici esterni.

Finora Veronica aveva lasciato ampio spazio ad Alessandra Celentano, ma dopo la Semifinale di Amici non ha potuto fare a meno di parlare. Le sue parole sono state a difesa del fratello Giuliano Peparini, accusato durante la serata di aver creato coreografie troppo scenografiche. Secondo qualcuno le coreografie occultano la bravura dei ballerini, e Veronica non ci sta con queste affermazioni.

La Peparini difende Amici e Maria De Filippi

Secondo Veronica è stato sminuito il programma di Maria De Filippi con queste parole, in quanto è l’unico che dedica tanto spazio alla danza. E’ grazie a Maria che tutto questo è possibile e non è giusto dire il contrario. E così nel suo post Veronica ha voluto ringraziare la padrona di casa per tutte le opportunità concesse alla categoria dei ballerini.

Chiunque nel suo programma può avere visibilità e farsi conoscere, e le coreografie del fratello non sono esagerate. Veronica Peparini finora non aveva mai fatto polemica, ma adesso non ce l’ha fatta più e ha voluto postare il suo sfogo durissimo.