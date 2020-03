Giulia De Lellis distrutta, le parole dell’amica l’anno segnata molto “Cancellata”

Giulia De Lellis demolita dalle parole usate da Lidia Vella, l’amica dice che se è tornata con Andrea Damante lei non la seguirà più

In questi giorni non si parla d’altro e anche se non c’è stata ancora alcuna conferma tutti sono convinti che Giulia e Andrea sono tornati insieme. Il gossip vola e i fan non vedono l’ora di rivedere abbracciati i loro beniamini. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò? Veramente l’influencer Giulia De Lellis e l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, stanno insieme? Gli indizia forniti da Il Vicolo delle News volgono tutti verso la stessa direzione.

Tutto, dalla felpa rossa al like messo da Damante su una foto pubblicata da Giulia fa pensare che i due sono di nuovo una coppia. La loro storia ha fatto sognare i fan che adesso sperano che la notizia del loro riavvicinamento sia vera.

Giulia De Lellis criticata dalla Vella

Tuttavia, anche se tanti sono felici per un loro eventuale riavvicinamento, c’è qualcuno che invece non lo è. Si tratta di Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello. La Vella, che oggi è anche una web influencer ma anche una opinionista radiofonica, ha detto la sua durante il programma Non Succederà Più di Giada Di Miceli. La Vella ha criticato la De Lellis per il suo comportamento.

Inoltre, visto come lei ha messo in piazza i tradimenti del Damante non dovrebbe tornare con lui. Ricordiamo che la De Lellis ha anche scritto un libro sui tradimenti del suo ex. Lidia ha detto che non si sarebbe mai aspettata un ritorno di Giulia con Andrea e non è bello quello che sta facendo verso le sue follower. Secondo lei molte saranno deluse da questa sua decisione e visto che la seguono in tante farebbe bene a ripensarci.

La Vella ha detto che toglierà il suo segui

Lidia Vella ha anche aggiunto che sarebbe giusto che la De Lellis desse conferma del suo ritorno con Andrea. Sarebbe una mossa giusta verso tutti coloro che la seguono, ma Lidia ha anche aggiunto che se fosse vero lei non la seguirà più.

Secondo Lidia, tornare indietro per riprendere una relazione che ha portato tanta sofferenza non è giusto. E non è neanche corretto verso tutte quelle ragazze che finora l’hanno seguita. Anche lei ha iniziato a seguirla quando si è lasciata con Andrea Damante. Quale sarà la verità sulla coppia? Probabilmente lo sapremo molto presto!