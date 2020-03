Emma Marrone, spiazzante dedica a Maria De Filippi: “10 anni fa…” (FOTO)

Il legame che unisce Emma Marrone e Maria De Filippi è davvero molto forte e con gli anni si rafforza sempre di più. In questo giorno speciale, però, la cantante ha voluto spiazzare la sua “seconda mamma” con una dedica molto commovente.

Dieci anni precisi fa, infatti, è stato il giorno in cui la salentina ha vinto Amici. Per ricordare questo anniversario così importante per la vita e la carriera della Brown, la donna ha voluto ringraziare chi le ha permesso tutto questo.

La dedica di Emma a Maria De Filippi

Emma Marrone ha deciso di pubblicare un post su Instagram in cui c’è una foto di lei e di Maria De Filippi sul palco di Amici in occasione della proclamazione. La cantante riuscì ad aggiudicarsi la vittoria e, da quel momento in poi, la sua carriera è stata un continuo crescendo. Tuttavia, il suo successo è stato possibile solo grazie alla presenza di qualcuno che ha creduto in lei ed ha saputo guardare molto oltre. Questa persona, naturalmente, è Queen Mary.

Per questo, la cantante ha voluto dedicare soprattutto a lei questo grande traguardo, ma non solo. In questo momento così particolare e difficile per l’Italia e per il mondo, la Marrone ha voluto rincuorare anche tutti i suoi fan. La donna ha lanciato un messaggio di positività e di speranza a tutti affermando che il meglio deve ancora venire.

Il pensiero della Marrone per i fan

Nel post in questione, oltre che spendere parole per Maria De Filippi, Emma Marrone ha confessato di dovere tutto alle persone che da sempre la seguono e la sostengono. Una volta che questo momento sarà passato, tutto tornerà alla normalità e l’artista sarà pronta ad aspettare tutti i suoi fan sotto al palco.

Naturalmente, i suoi follower non hanno potuto fare a meno di intervenire commentando entusiasti il bellissimo ricordo della cantante. Alcuni di essi ci hanno tenuto a fare presente che, nonostante siano passati ben dieci anni da quel momento, sono ancora tutti lì a sostenerla. Altri, invece, hanno dipinto quell’edizione del talent show come la più bella nella storia di Amici.