Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme. Cosa succede tra i due?

Ambra Angiolini e Francesco Renga non stanno più insieme da diversi anni, ma nell’ultimo periodo qualcosa li ha uniti di nuovo. La coppia nonostante la separazione è rimasta unita per i figli, Jolanda e Leonardo che ormai sono diventati adolescenti. Per il loro bene infatti hanno deciso di non farsi guerra che non si fanno la guerra e rimanere in rapporti amichevoli.

L’ex conduttrice di Non è la Rai ora è attualmente legata a Massimiliano Allegri ma accanto a Francesco ha deciso di sostenerlo per un’iniziativa. Ambra e Francesco, quindi per colpa della pandemia legata al coronavirus hanno deciso di unirsi per una campagna di raccolta fondi denominata SOSteniamo Brescia. Come tutti sanno, la città di Brescia, è la più colpita dal virus d è anche la città dove è nato il cantautore.

Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme

Ambra Angiolini attraverso un video postato sui social ha dichiarato che è molto legata a Brescia non solo per la sua bellezza ma sopratutto perché il frutto di questa città sono i suoi figli. Tale dichiarazione è avvenuta nel corso di una lunga e simpatica diretta Instagram, durante la quale, da una parte vi era Francesco Renga. Un siparietto molto simpatico nella quale ha partecipato anche la loro figlia Jolanda.

Il cantante però ha voluto parlare anche della sua città Brescia, colpita dal coronavirus. “S’è risvegliata una bellissima umanità e solidarietà, un nuovo sentimento che unisce tutti. E questa è una cosa bella che si era persa anche fra noi cantanti! Ho risentito colleghi che non sentivo da cinque anni, anche solo per chiedermi come stavo!”. (Continua dopo il post)

L’iniziativa per aiutare i più bisognosi

Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno deciso di sostenersi a vicenda per questo nuovo progetto. L’iniziativa SOSteniamo Brescia non riguarda solo gli ospedali ma è anche un aiuto per le famiglia più bisognose. L’attrice ha spiegato che la prossima emergenza degli italiani sarà la povertà e lei insieme al suo ex compagno è pronta a porgere un aiuto.

I due si sono lasciati nel 2015 , dopo circa 10 anni di unione. La loro separazione è stata tutt’altro che semplice, infatti, l’ex ragazza di Non è la Rai ha sofferto molto. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Ambra si è sbilanciata ed ha raccontato il suo dolore per quell’amore che un tempo le ha fatto perdere la testa.