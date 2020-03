Nuovo indizio su Giulia De Lellis e Andrea Damante: stanno insieme

Nuovo indizio su Giulia

In questo periodo Giulia De Lellis è al centro del gossip italiano per la sua rottura con Andrea Iannone. La conferma è arrivata da qualche ora dal campione di motociclismo sui social. Ha detto di aver vissuto bei momenti, ma è giunta l’ora di voltare pagina. Non rinnega nulla, in quanto le augura tanta felicità.

Nel frattempo non mancano delle frecciatine dai parenti di lui. Il fratello, per esempio, ha dichiarato che se c’è qualcuno che sta nascondendo la vita privata di certo è l’ex cognata. Infatti molti insinuano che stia trascorrendo la quarantena con Andrea Damante, ex fidanzato. Nonostante neghi, c’è un particolare che non è passato inosservato.

L’ombra di Andrea conferma il loro ritorno

Il nuovo indizio su Giulia e Andrea non lascia più alcun dubbio. L’influencer ha pubblicato una Instagram Story in cui si sta allenando fuori a un terrazzo. Tra un esercizio e l’altro a un certo punto qualcuno le ha lanciato contro una palla, quella tipica delle palestre. Nel mentre si è vista un’ombra proiettata sul muro e molti danno per scontato che si tratti dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Ciò confermerebbe non solo che sono tornati insieme, ma che stanno anche vivendo la pandemia sotto lo stesso tetto. I fan del programma Uomini e Donne sarebbero contenti se la notizia fosse vera mentre altri avrebbero da ridire. In effetti hanno avuto altre relazioni nel corso di questi anni e se ne sono dette di tutti i colori.

Anche quando Giulia ha pubblicato il libro sul tradimento, non ha speso belle parole sulla loro storia. Ora, però, sembra che sia tornato il sereno. Iannone non si è ancora espresso a riguardo. Sta optando per il silenzio, consapevole del fatto di aver chiuso definitivamente questo capitolo della sua vita. Al suo posto ci hanno pensato i familiari che accusano la ragazza di approfittare della situazione per ulteriore visibilità.

‘Ha avuto successo una che non sa usare i congiuntivi’

Le critiche sono sempre dietro l’angolo. Stavolta è stato Manuel Galiano, ex corteggiatore di Manuel Galiano. Una follower gli ha chiesto se avesse mai pensato di scrivere un libro. Ha risposto dicendo che potrebbe avere successo se pensa a Giulia l’ha raggiunto senza conoscere l’italiano. Per ora né questa affermazione né il nuovo indizio su Giulia non hanno avuto replica.