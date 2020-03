“Così prendi il raffreddore”: Jusine Mattera completamente nuda in moto, la foto amarcord con Peter Fonda

Justine Mattera è nostalgica su Instagram

In questi giorni di quarantena dovuta al Covid-19, Justine Mattera è apparsa particolarmente nostalgica della vita che conduceva prima. Passeggiate all’aperto, viaggi e magari due chiacchiere con gli amici. Tuttavia la soubrette americana sta recuperando il tempo perduto con i suoi due figli e il marito. Ma visto che non si può uscire di casa la 49enne viaggia con la mente.

Infatti da un paio di settimane posta una serie di foto che sono state fatte in passato. Scatti che spesso la vedono in pose sexy e con pochissimi vestiti addosso. Ad esempio nella giornata di domenica la sosia di Marilyn Monroe ha voluto fare un nuovo regalo a tutti coloro che la seguono sul social network.

La foto amarcord con Peter Fonda

Justine Mattera ha voluto augurare una buona domenica ai follower con una foto davvero forte. Nello specifico la 49enne ha condiviso uno scatto di diversi anni fa che la vede in dolce compagnia. Infatti in sella ad una bella moto oltre alla soubrette c’è Peter Fonda. Ma l’attenzione dei seguaci si è focalizzato su qualcos’altro. In poche parole la soubrette statunitense è totalmente svestita, quindi priva anche di biancheria intima.

Quindi nell’immagine in questione si può vedere in bella vista il suo lato B perfetto e parte del décolleté. La Mattera abbraccia l’artista e i due viaggiano verso una meta a noi sconosciuta. Ovviamente la sua iniziativa social è stata premiata con migliaia di likes e tantissimi commenti. Qualcuno ironicamente le ha consigliato di coprirsi altrimenti avrebbe preso un raffreddore. (Continua dopo il post)

Justine Mattera in topless e collant trasparenti

Il giorno precedente, invece, Justine Mattera ha infiammato il web con un altro scatto davvero mozzafiato. Nello specifico la 49enne si è fatta vedere in ginocchio su una vecchia poltrona, con addosso solamente un paio di collant nere. I follower più attenti hanno notato il filo laterale del tanga, che non copre il lato B da applausi.

Come spesso accade non c’è la minima traccia del reggiseno ed è proprio la nudità ad accendere la fantasia di tutti coloro che puntualmente ogni giorno aspettano una sua foto piccante su Instagram.