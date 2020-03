Massimo Ciavarro difende suo figlio Paolo, perché non si è mai esposto? Ecco il motivo (FOTO)

View this post on Instagram

Argomento 3 più futile Il grandefratello vip 2020 Paolo Ciavarro è un uomo gentile, educato, umile. A lui non piace mettersi in mostra e litigare o esprimere giudizi non richiesti per mostrare quanto vale. Paolo è un uomo che con il suo modo di fare timido trasmette la cosa più bella di questo mondo, amore e amicizia. Paolo è un uomo pieno di sani principi, educazione, amore. Ce ne fossero come lui, vivremmo in un mondo dove maleducazione, volgarità, offese contro le donne non esisterebbero. Paolo è un uomo che mette in primo piano i rapporti senza nessuna strategia e cattiveria. Fortuna che esistono uomini come Paolo che non hanno paura di esternare i loro sentimenti, le loro fragilità, la loro anima pura. Paolo può essere accusato di non aver dato nulla nella casa ma al contrario ha mostrato cos'è l'eleganza nel rapportarsi con gli altri e il rispetto e la purezza e la bontà d'animo! Estratti da commenti instagram #grandefratellotv