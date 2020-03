Wanda Nara, quarantena lussuosa: la sua casa è un piccolo regno [FOTO]

Wanda Nara, come tutti in questo momento, sta vivendo il suo periodo di quarantena insieme alla sua famiglia. Di lei conosciamo praticamente ogni cosa, ma avete mai visto la sua nuova casa a Parigi? Ecco alcune foto della dimora che condivide insieme al compagno Mauro Icardi e ai suoi figli. Un appartamento elegantissimo che sorge nel cuore della città e che sembra rispecchiarla davvero molto.

La bellissima casa di Wanda Nara

Il soggiorno ha uno stile decisamente classico ed elegante.

La dimora sembra essere curata nei minimi particolari e pare sia molto lussuosa. D'altronde, non ci si poteva aspettare altrimenti dalla opinionista argentina che ha più volte dimostrato di avere gusto da vendere.

Anche la camera da letto è decisamente non conventional ed è arredata attraverso un mix di stili differenti che la rendono molto originale.

Wanda Nara quarantena a Parigi

La protagonista del Grande Fratello Vip, fortemente voluta nell’edizione di quest’anno dal padrone di casa Alfonso Signorini, accanto al collega opinionista Pupo, ha deciso di fare la sua quarantena a Parigi, città in cui è trasferita da qualche mese per esigenze lavorative del marito, il calciatore Mauro Icardi.

Per questo motivo, durante le ultime puntate dello show andate in onda, non è stato possibile averla in studio. In realtà ci si aspettava almeno un collegamento, cosa che non è avvenuta e che ha lasciato l'amore in bocca ai suoi tantissimi fan.

Nel frattempo, però, la giunonica argentina continua ad essere molto attiva sui social e a regalare ai suoi follower degli scatti e dei filmati che documentano la sua quotidianità, ma anche la sua bellezza. Ultimamente, infatti, la 34enne ha postato uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire i suoi seguaci: come sempre la signora Icardi mostra di avere sensualità e bellezza da vendere, e nulla sembra scalfire la sua immagine, sempre perfetta ed ineccepibile. Speriamo di rivederla quanto prima in tv.