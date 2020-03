Miriana Trevisan parla della difficile quarantena: “Pago non ci dà una mano”, poi retroscena sul GF VIP

Nel corso di un’intervista con Il Tempo, la soubrette Miriana Trevisan si è lasciata andare ad un duro sfogo tirando in ballo anche Pago. La showgirl ha raccontato alcuni retroscena sulla sua quarantena e poi ha sganciato qualche bomba sul GF VIP e l’Isola dei famosi.

In particolar modo, la donna ha raccontato di essere molto in difficoltà a gestire da sola un figlio in questo periodo così difficile. Il padre di Nicola, inoltre, è impossibilitato a dare una mano ai due protagonisti.

La difficile quarantena di Miriana a causa dell’assenza di Pago

Miriana Trevisan si è molto sfogata durante l’intervista ed ha detto di essere in difficoltà a causa del mancato aiuto di Pago. La dama, però, non ha voluto rivolgere una critica al suo ex marito, dato che non è colpa sua se non può raggiungere lei e suo figlio a Roma. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, gli spostamenti non per giusta causa sono assolutamente vietati. Questa, in realtà, potrebbe essere una motivazione valida per spostarsi, tuttavia, il cantante ha deciso di non esporre se stesso e soprattutto suo figlio al pericolo.

Pertanto, Miriana si trova a vivere da sola con un ragazzino di 10 anni ed ha confessato di non sapere come fare con la spesa. Non può uscire di casa da sola lasciando suo figlio senza un controllo, d’altra parte non può neppure portarlo con sé esponendolo al rischio di contagio. Per sua fortuna, è riuscita a trovare delle persone che le fanno consegne a domicilio e le lasciano la spesa sulle scale.

La Trevisan e i reality show

Mentre Miriana Trevisan è a Roma, Pago si trova in Sardegna con Serena Enardu e il figlio di quest’ultima. Loro, essendo in tre, ed essendo Tommaso più grande di Nicola, riescono a gestire molto meglio questa situazione. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, la Trevisan ha anche svelato qualche retroscena su dei programmi Mediaset.

In particolar modo, ha detto di aver rifiutato le ospitate al GF VIP e anche un presunto invito per partecipare all’Isola dei famosi. La motivazione è, ovviamente, molto semplice. Essendo sola, la showgirl non saprebbe a chi affidare suo figlio, pertanto, per il suo bene ha deciso di rinunciare a tutto.