Lo sfogo inaspettato di Gianmarco Onestini: ‘Sono stato tradito’

Lo sfogo di Gianmarco

Non è un bel periodo per Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello in Italia, ha deciso di mettersi in gioco nella versione spagnola del reality. Ha avuto modo di conoscere Adara Molinero, con la quale ha iniziato una relazione una volta spente le telecamere.

Per lei ha messo da parte la sua famiglia, gli amici, il lavoro per vivere in Spagna. Purtroppo ha fatto un’amara scoperta, dunque vorrebbe tornare nel suo Paese. A causa dell’emergenza Coronavirus non può partire, dunque è costretto ad affrontare la quarantena lontano dai suoi parenti. Luca è su tutte le furie con Adara. Ecco il motivo.

‘Flirtava con altri ragazzi, in particolare con uno’

Lo sfogo di Gianmarco non è passato inosservato sui social, dato che è un personaggio pubblico molto seguito. Nonostante non abbia avuto modo di emergere in televisione, è sempre stato apprezzato per il buon cuore. Ai tempi del Gf non ha avuto la giusta visibilità perché la produzione si focalizzava su altri concorrenti, come Francesca De André.

Per questo motivo non ha esitato ad accettare la nuova avventura televisiva. All’inizio non era visto di buon occhio dagli spagnoli per la relazione con Adara. Quest’ultima era legata a un altro che aveva reso padre di un bambino di pochi mesi. Nonostante ciò la donna si è lasciata andare al punto tale da lasciare il compagno. Tutti avevano dato la colpa a Gianmarco, in quanto avrebbe dovuto evitare.

E’ stato attaccato nello studio dal conduttore fino a versare lacrime, dunque Luca è intervenuto per difenderlo. Da allora è passato circa un anno, però la loro storia è giunta al termine per l’infedeltà di lei. Il ragazzo ha scoperto che di nascosto si vede con altri uomini. La scoperta gli ha fatto perdere le staffe perché ha rinunciato a tutto per amore.

‘Ho paura del virus’

Gianmarco ha ammesso di essere dispiaciuto per la situazione. Per l’ennesima volta è stato tradito in amore. Una cosa è certa: può contare sull’affetto dei suoi cari. Vorrebbe raggiungerli, però la pandemia non glielo permette. E’ solo in Spagna e sta affrontando tutto nella totale solitudine. Ragion per cui ha chiesto a tutti di stargli vicino. Nel frattempo Adara si sta giustificando, sostenendo di amarlo ancora.