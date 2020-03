“Fai solo pena…”: Naike Rivelli provocante, la foto senza mutandine in cucina scatena delle polemiche

Le provocazioni di Naike Rivelli durante la quarantena

Le provocazioni social di Naike Rivelli non hanno mai fine. La 45enne, infatti, quasi tutti i giorni posta più contenuti in cui si mostra in pose seducenti e con pochi indumenti addosso. A dire il vero da un paio di settimane a questa parte la figlia di Ornella Muti si è scatenata mostrandosi più volte nuda.

La modella ha manifestato il desiderio di evadere dalla propria abitazione visto che è in quarantena per il Covid-19 da circa un mese. Tuttavia la dona è molto disciplinata perché segue le regole e incita tutti coloro che la seguono su Instagram di rimanere ognuno nella propria abitazione affinché l’emergenza rientri il più presto possibile.

La foto di una donna nuda in cucina scatena delle nuove polemiche

Nelle ultime ore Naike Rivelli ha repostato uno scatto di una sua follower. Una foto molto forte che mostra per l’ennesima volta una nudità femminile. C’è da sottolineare, però, che stavolta la protagonista non è la 45enne ma una donna di cui non conosciamo l’identità. Quest’ultima si trova in cucina mentre è intenta a sistemare il frigo

Ma l’attenzione dei follower si è concentrato su qualcos’altro, ovvero la mise della signora. In sostanza è totalmente nuda con addosso solo un grembiule. Chinata a favore dell’elettrodomestico il suo lato b da paura ha infiammato il web. Ovviamente l’immagine in questione ha scatenato delle nuove discussioni ma anche incassato dei likes. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web al nuovo scatto di Naike Rivelli

La nuova foto su Instagram condivisa da Naike Rivelli ha scatenato ancora una volta delle polemiche. Leggendo tra i commenti apparsi sotto il post è possibile leggere delle lamentele da parte del popolo del web.

Alcuni le hanno scritto di vergognarsi nel postare degli scatti di nudo, specialmente ora che l’Italia piange più di dieci mila morti per il Coronavirus. Altri ancora hanno scambiato quella donna svestita per lei caricandola di parolacce. Resta il fatto che la figlia di Ornella Muti continua a proseguire la sua strada.