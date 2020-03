Fabrizio Corona passa il compleanno avvinghiato a Nina Moric: “Ti amerò per sempre…” (VIDEO)

In occasione del quarantaseiesimo compleanno di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi ha deciso di trascorrere la serata in compagnia di Nina Moric, di loro figlio e di qualche amico. Si è trattato di una serata alquanto intima, durante la quale non sono mancate palesi esternazioni d’affetto tra i due ex coniugi.

A immortalare tutto ci hanno pensato i diretti interessati che, sui loro profili Instagram, hanno condiviso stories e video molto intriganti. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Le effusioni tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha compiuto 46 anni e Nina Moric ha onorato il compleanno esternando tutto il suo amore per l’ex marito. La donna si è vestita di tutto punto ed è andata da lui per festeggiare il lieto evento in compagnia anche del piccolo Carlos. Nel corso della serata, però, la modella non è riuscita a contenersi ed ha palesato i suoi sentimenti per l’ex paparazzo. Nel caso specifico, la donna ha detto che non smetterà mai di amarlo.

A confermare le sue parole sono subito sopraggiunti i fatti. Al momento dello spegnimento delle candeline, l’ex fidanzata di Luigi Favoloso ha riempito di baci il festeggiato. In seguito, i due si sono lasciati andare ad un ballo molto sensuale durante il quale lui era a torso nudo mentre lei era avvinghiata al suo corpo. Tali contenuti hanno immediatamente fatto il giro del web generando molto clamore. (Continua dopo la foto)

I commenti dei fan al video del compleanno

Naturalmente, come spesso accade, le opinioni sono alquanto contrastanti. Da un lato ci sono coloro i quali appoggiano questo ipotetico ritorno di fiamma, dall’altro, invece, ci sono quelli che reputano assurdo che i due facciano pace. Ad ogni modo, stando a quanto traspare dal profilo di Fabrizio Corona, i commenti al di sotto del video del compleanno con Nina Moric sono stati quasi tutti positivi.

Molti utenti si sono complimentati con lui per l’ottimo aspetto che ha, nonostante le 46 primavere. Altri, invece, hanno messo in evidenza quanto la coppia stesse bene insieme. Per adesso, però, nessuno dei due ha palesato la volontà di tornare l’uno al fianco dell’altra. Non ci resta che attendere per scoprire se accadrà davvero.