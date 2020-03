Perché Milly Carlucci non porta mai le gonne corte? La confessione: “Purtroppo non ho…”

La sospensione di Ballando con le Stelle 15

Vista la situazione d’emergenza che sta vivendo il nostro Paese difficilmente nelle prossime settimane vedremo la messa in onda della 15esima edizione di Ballando con le Stelle. Infatti a causa del Coronavirus il Governo ha dovuto fare delle restrizioni, tra cui la distanza sociale e l’impossibilità di toccare baciare ed abbracciare le altre persone.

Per questo motivo la Rai ha sospeso il programma di Milly Carlucci che doveva prendere il via sabato 28 marzo 2020. Mentre Amici di Maria De Filippi è andato avanti perché era già partito prima della legge emanata dall’attuale Esecutivo. Tuttavia anche loro hanno fatto dei radicali cambi, soprattutto per le coreografie degli allievi di ballo.

Le ospitate via Skype in altri programmi Rai

La cancellazione di Ballando con le Stelle non ha demoralizzato Milly Carlucci. Anzi quest’ultima di recente ha fatto una nuova rivelazione sui social. In pratica tutti i danzatori professionisti terranno compagni ai fan del programma realizzando delle lezioni che potranno vedere sui canali social del format di Rai Uno.

Nel frattempo la professionista abruzzese interviene via Skype ad altre trasmissioni della tv di Stato, tra cui Domenica In di Mara Venier, ma anche La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ma un po’ di tempo fa la Carlucci aveva fatto delle dichiarazioni discutibili. Di cosa si tratta?

Milly Carlucci e il motivo per cui non indossa minigonne

Un po’ di tempo fa, intervistata da ‘La provincia di Como’, Milly Carlucci aveva fatto una dichiarazione sulla sua dieta e sulle esigenze di copione. Parole che avevano scatenato delle polemiche sul web. In quell’occasione la padrona di casa di Ballando con le Stelle aveva detto: “Io lavoro in tv, non posso prendere peso, devo sempre essere così. Un uomo può avere la pancia, pochi capelli. A una donna non è concesso nessun difetto”.

Poi lei stessa ha svelato a tutti per quale ragione non mette mai la minigonna? “Perché non ho le gambe e neanche l’età. Sgarro con i biscotti di pasta frolla e il cioccolato. Ma poi al lavoro porto petto di pollo e verdure nel porta pranzo”, aveva confessato la professionista abruzzese.